Jessica Chastain in un meraviglioso abito Gucci agli Oscar 2022

Jessica Chastain ha vinto l’Oscar 2022 come migliore attrice per la sua performance in “Gli occhi di Tammy Faye” di Michael Showalter. Per l’occasione, in cui l’attrice era tra le favorite per la vittoria dell’ambita statuina, ha fatto sfoggio di un abito che le ha regalato glamour e raffinatezza.

L’attrice è salita sul tappeto rosso in un meraviglioso abito Gucci con una profonda scollatura in bronzo con paillettes che sfumava in una scintillante gonna a pieghe lilla iridescente foderata con abbellimenti floreali in chiffon lungo tutto l’orlo. Ha completato il look con orecchini pendenti con diamanti.

I suoi caratteristici capelli rosso fuoco erano raccolti in un’elegante coda di cavallo alta che completava il corpetto del vestito.

La tre volte candidata ha vinto l’Oscar 2022 come migliore attrice protagonista per la sua interpretazione della controversa telepredicatrice Tammy Faye nel film “Gli occhi di Tammy Faye”.

All’inizio di quest’anno, Chastain ha portato a casa il SAG Award per l’eccezionale interpretazione. In precedenza era stata nominata agli Oscar per il suo lavoro sia in “The Help” che in “Zero Dark Thirty”.

Il discorso di Jessica Chastain

Insieme a Jessica Chastain, le altre attrici nominate all’Oscar 2022 come migliore attrice erano Olivia Colman (La Figlia Oscura), Penélope Cruz (Madres Paralelas), Nicole Kidman (Being the Ricardos), Kristen Stewart (Spencer).

Dopo aver vinto il premio, l’attrice ha ringraziato le colleghe: “Vi voglio bene, essere nella vostra stessa carriera è un grande onore”.

Ha poi parlato degli ultimi due anni: “Usciamo da un momento difficile, di grande isolamento, ci sono tante persone che si sentono sole. Il suicidio è una grande causa di morte, ha colpito molte famiglie tra cui la mia. E soprattutto chi appartiene alla comunità LGBT che spesso si sente fuori posto con gli altri. Siamo di fronte a una legislazione discriminatoria che ha l’unico obiettivo di portare ulteriori divisioni nella nostra società. In questi momenti penso a Tammy e ai suoi atti d’amore”.

Infine, alcune parole in italiano per la figlia: “Mio tesoro, Giulietta, ti penso sempre”. L’attrice infatti nel 2017 ha sposato l’imprenditore italiano Gian Luca Passi di Preposulo.