ROMA – Il Super Bowl torna a livelli altissimi dopo l’esibizione da dimenticare dell’anno scorso dei Maroon 5. A far impennare l’evento è stata la scelta di far esibire sul palco due icone della musica latina: la portoricana (di origine) Jennifer Lopez e la colombiana Shakira.

Le due star ispaniche si sono esibite nell'”Half time show” in un’esibizione che si è rivelata vincente. La loro performance è stata infatti accompagnata da coreografie incredibili, costumi super sensuali e tanta energia.

Il pubblico dell’Hard Rock Stadium di Miami e l’America intera sono rimasti a bocca aperta. Jennifer Lopez e la collega hanno omaggiato a dovere il centesimo anniversario del Super Bowl, con una esibizione che rimarrà nella storia dell’evento. La loro performance che ha visto le due star esibirsi anche nel twerking, è stata messa in scena durante l’intermezzo, il momento in cui si esibisce ogni anno un cantante.

Musica, energia e pailettes: tutto l’Hard Rock Stadium di Miami ha gradito e con loro i milioni di telespettatori da tutta America. Le due pop star hanno proposto un medley dei loro successi, prima la colombiana Shakira, poi JLo. Quest’ultima, a 50 anni compiuti dimostra di essere ancora molto sensuale e per questo di essere in grado di dominare il palco. Una vera regina. Bravissima anche sua figlia Emme che, come mostra il filmato in fondo all’articolo, ha preso parte allo show alla grande.

Superbowl, la vittoria dei Kansas City Chiefs.

I Kansas City Chiefs si aggiudicano la 54esima edizione del Superbowl battendo i San Francisco 49ers 31 a 20. Si congratula con i campioni Donald Trump. “Siamo orgogliosi di voi” twitta il presidente americano pochi istanti dopo la fine del match. “Congratulazioni ai Chiefs per la grande partita e la fantastica rimonta, avvenuta sotto una grande pressione”, aggiunge il tycoon scivolando però in una gaffe, citando lo stato del Kansas mentre Kansas City si trova nello Stato del Missouri.

Il tweet presidenziale è stato rapidamente corretto. Durante la gara, due spot elettorali, uno di Trump sulla sua riforma della giustizia penale e uno di Michael Bloomberg contro le armi da fuoco. Il Superbowl è stato anche un momento di grande spettacolo durante l’halftime.

Foto Ansa