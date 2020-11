Jennifer Lopez ha trionfato agli ultimi People Choise Awards, portando a casa il premio People’s Icon.

Per l’occasione la cantante ha indossato un abito rosso a corolla di Christian Siriano. Un look 100% latino style.

Il vestito è tornato a far sognare i fashion addicted in questo difficile momento per la moda a causa dei vari lockdown, necessari per scongiurare la diffusione del Covid-19.

Anche il make up di Jennifer Lopez era impeccabile (come sempre, bisognerebbe aggiungere).

La truccatrice Mary Phillips è stata responsabile del make up glamour della cantante e fortunatamente ha rivelato il segreto dietro le palpebre da cerbiatto della star.

Phillips ha detto di aver usato il mascara volumizzante Dark Star di Pat McGrath Labs per dare a J.Lo quelle viglia effetto piumato.

Il mascara volumizzante Dark Star offre un volume e una lunghezza notevoli, grazie ai pigmenti crema micro-fini nero pece.

La formula è priva di solfati, parabeni, formaldeide e altri ingredienti che potrebbero irritare la pelle o gli occhi sensibili.

Chi l’ha acquistato non ha tardato a ribattezzarlo il nuovo loro “santo graal” delle ciglia.

Altri mascara amati dalle celebrieties.

C’è un mascara molto amato dalle celebrities come Bélen Rodriguez che risulta tra i più venduti in Italia.

Parliamo di MyToyBoy di Diego della Palma, un prodotto di bellezza che vale la pena avere nel proprio beauty case.

L’attrice Blake Lively è una fan di lunga data del mascara L’Oréal Voluminous Lash Paradise, in vendita on line a poco più di dieci euro.

Hilary Duff ha detto di essere ossessionata dal mascara di Thrive Causemetics.

Diorshow Iconic High Definition Lash Curler è uno dei prodotti preferiti da Meghan Markle.

Anche l’indossatrice Ashley Graham ha i suoi prodotti low cost di fiducia e tra questi c’è il mascara della Revlon So Fierce.