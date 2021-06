La madre di Jennifer Lopez è felice che la figlia sia tornata a fare coppia con Ben Affleck.

Guadalupe Rodríguez, 75 anni, avrebbe un ottimo rapporto con l’attore, tanto che sono stati avvistati insieme lo scorso 8 giugno nel casinò Wynn Las Vegas.

“Guadalupe ama Ben ed è felice che sia tornato nella vita di Jennifer”, ha detto una fonte a E! News.

“Si divertono a giocare insieme e lo hanno fatto in passato. Ben ha avuto l’opportunità di lavorare a Las Vegas questa settimana e lei è uscita allo scoperto”.

Jennifer Lopez e Ben Affleck, la convivenza è vicina.

Una fonte vicina al cantante ha detto che Jennifer ha intenzione di lasciare la sua casa in affitto a Miami e trasferirsi nel sud della California.

“Sarà tra Los Angeles e gli Hamptons quest’estate, ma Los Angeles sarà la sua base. Sta guardando le scuole per i suoi figli in autunno”, ha detto la fonte.

“È entusiasta di un nuovo inizio e di portare avanti le cose con Ben. Presto saranno a casa loro a Los Angeles”.

La scorsa settimana, un’altra fonte vicina a J.Lo ha detto a E! News che la cantante è “pazza per Ben”, aggiungendo: “Lui la vizia con l’amore ed è molto spiritoso e affascinante. È l’uomo degli uomini e lei lo trova così attraente e forte. Ci starà a lungo e vede un futuro con lui”.

La fine della storia con Alex Rodriguez.

“Ci siamo resi conto di essere migliori come amici e non vediamo l’ora di restare così”, hanno fatto sapere Jlo e l’ex Alez Rodriguez in una dichiarazione congiunta a People. “Auguriamo il meglio l’uno l’altro e per i figli”, hanno specificato.

La coppia aveva annunciato il fidanzamento nel 2019 durante una romantica vacanza alle Bahamas.

Il matrimonio avrebbe dovuto essere celebrato in Italia l’anno scorso ma è stato rinviato a causa della pandemia.