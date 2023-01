Jennifer Lopez ha avuto un PTSD prime delle nozze con Ben Affleck

Jennifer Lopez sta iniziando a svelare alcunu dettagli del suo matrimonio con Ben Aflleck, rivelando che in realtà ha vissuto “un piccolo disturbo da stress post-traumatico” prima del giorno speciale. Lo stress post-traumatico (Post Traumatic Stress Disorder, PTSD), è infatti una forma di disagio mentale che si sviluppa in seguito a esperienze fortemente traumatiche.

“Eravamo così felici e, ovviamente, stava accadendo, ma il matrimonio è stato così stressante”, ha detto nel corso di un’intervista con Jimmy Kimmel, rivelando che la loro cerimonia a Las Vegas è stata un’idea dell’attore. “Un giorno, Ben ha appena detto: ‘Fanculo, andiamo a Las Vegas e sposiamoci stasera'”, ha detto. “Ha detto: ‘Vai alle prove. Quando tornerai qui, organizzerò tutto'”

La coppia ha organizzato due cerimonie speciali per il grande giorno, una a Las Vegas e un’altra in Georgia, accompagnata dai loro amici e familiari più cari. I due sono ormai inseparabili da quando si sono ritrovati dopo essere stati lontani per anni ed esser stati sposati a loro volta con altri partner.

Affleck è stato sposato per dieci anni con Jennifer Garner, dalla quale ha avuto tre figli, prima della separazione arrivata nel 2018. La cantante è invece al quarto matrimonio: ha due figli gemelli di 14 anni concepiti con il terzo marito, Marc Anthony, dal quale ha divorziato nel 2011.

Jennifer Lopez rivela il trauma della fine del primo fidanzamento con l’attuale marito.

E’ stato un duro colpo per la star e ancora ci tiene a sottolinearlo. Quando Jennifer e Ben si lasciarono nel 2002 per lei fu uno choc. Durante la sua recente intervista con Kimmel , l’attrice ha spiegato che dopo che il loro primo fidanzamento “è andato in pezzi”, non riusciva a credere che il loro matrimonio nel 2022 stesse “davvero accadendo”. Un momento molto buio nella vita della star, che oggi è ormai solo un ricordo.