Jeff Bezos e Lauren Sanchez si sposano, la coppia verso il sì

Jeff Bezos si è ufficialmente fidanzato con Lauren Sanchez, la sua compagna da cinque anni. Lo rende noto il New York Post, citando alcune fonti. La coppia si trova in questi giorni a Cannes per il festival del cinema. Da mesi circolano indiscrezioni su un possibile matrimonio fra i due, da quando Sanchez è stata fotografata con un anello a forma di cuore.

Jeff Bezos e Lauren Sanchez sono inseparabili dal 2018, dopo che il miliardario ha divorziato da MacKenzie Scott, sua moglie per 25 anni. La relazione fra i futuri sposi è stata rivelata per la prima volta pubblicamente dal tabloid National Enquirer, quando il fondatore di Amazon era ancora sposato. Lauren è la ex moglie del suo amico Patrick Whitesell, uno degli agenti più potenti di Hollywood.

Jeff Bezos svela dettagli della sua vita quotidiana

Nel suo libro “Inventa e Sogna”, il miliardario ha svelato alcune informazioni sulle sue abitudini quotidiane: “Al mattino mi piace cincischiare. Per abitudine vado a letto presto e mi alzo presto. Mi piace leggere con calma il giornale. Godermi il caffè. Fare colazione con i bambini prima che vadano a scuola. Quindi il tempo speso a cincischiare è molto importante per me. Per questo fisso la mia prima riunione alle dieci. E quelle che richiedono più QI le fisso tutte prima di pranzo. Alle cinque del pomeriggio non sono più in grado di affrontare problemi davvero impegnativi, perciò li rimando alle dieci della mattina dopo. E ho bisogno di otto ore di sonno”.

“Per me è essenziale, a meno che sia in viaggio in zone con fusi orari diversi. Magari a volte non riesco a dormire proprio otto ore, però faccio il possibile: per me è una priorità. Con otto ore di sonno ragiono in modo più lucido, ho più energie e un umore migliore. E in fondo qual è il vero compito di un manager? Un dirigente è pagato per compiere un numero ristretto di scelte di alta qualità, non per prendere mille decisioni ogni giorno (…)”.