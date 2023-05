James Middleton ha indossato dei gemelli dedicati al suo therapy dog

James Middleton ha indossato dei gemelli dedicati al suo defunto therapy dog Ella per l’incoronazione di Re Carlo III all’abbazia di Wesminster. Il fratello minore della principessa del Galles è arrivato all’Abbazia con l’altra sorella Pippa e i genitori Carole e Mike, per assistere all’incoronazione di Carlo e Camilla. L’imprenditore ha pubblicato su Instagram la foto di uno dei gemelli, che mostrava un’immagine della sua amata cagnolina, morta a gennaio all’età di 15 anni. Pubblicando in primo piano l’accessorio, ha scritto: “Ella viene ancora con me ovunque io vada…Anche all’incoronazione”. Ha aggiunto: “Giornata di orgoglio per essere britannico. Dio salvi il re”.

L’annuncio di James Middleton per la morte della sua cagnetta

James ha annunciato la morte dell’animale a inizio anno con un post straziante su Instagram, rendendo omaggio al cane da terapia che lo ha aiutato durante una battaglia contro la depressione. Lui stesso ha fondato l’impresa di cibo per cani “Ella & Co”, pensando proprio a quell”animale che lo ha salvato, portandolo “dai miei giorni più bui a quelli più felici”. In precedenza ha attribuito allo spaniel nero il merito di averlo aiutato a superare i suoi problemi di salute mentale e di averlo anche presentato a sua moglie, Alizée Thevenet, quando si sono conosciuti.

La pressione, il male oscuro che ha colpito James

“Quando tutti stabiliscono nuovi obiettivi, nuove regole di base e si sforzano di diventare la versione migliore di loro stessi, alcuni di noi vogliono soltanto sopravvivere- aveva raccontato James – Tuttavia, mi sono prefissato un nuovo mantra ispirato dai miei cani: non passare ogni momento a pensare a quello che verrà o al passato. Il passato è imperfetto, lo sarà anche il futuro, ma ora possiamo fare qualcosa al riguardo”.

Non è la prima volta che il più piccolo dei fratelli Middleton parlava della sua depressione: “Dieci giorni dopo la diagnosi, sono scomparso senza dire a nessuno dove andavo”, aveva scritto sempre su Instagram. “Ho caricato i cani in macchina e mi sono immerso nella natura, nella parte più selvaggia e remota di Lake District. Là ho nuotato in un lago ghiacciato, ho fatto passeggiate sulle montagne innevate e sono rimasto da solo in un cottage”.