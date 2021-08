Bastano due ingredienti e pochi minuti di preparazione per copiare l’insalata di Irina Shayk.

La modella ha condiviso sui suoi social una ricetta estiva fresca, velocissima da preparare e ideale se sei a dieta o vuoi migliorare l’abbronzatura.

Ciò di cui hai bisogno sono solo dei pomodori e del basilico, ebbene sì, due alimenti che troverai facilmente in ogni supermercato.

I benefici dei pomodori.

Il pomodoro è utile nella prevenzione delle malattie cardiovascolari: da solo contribuisce a ridurre il colesterolo, mentre il licopene, sostanza antiossidante di cui è ricco, migliora la pressione del sangue.

Questa la conclusione della revisione di 21 studi, condotta nel 2017 dai ricercatori della Northumbria University e pubblicata sulla rivista Atherosclerosis.

In particolare lo studio ha verificato i benefici del consumo dei prodotti a base di pomodoro associati agli integratori con licopene (sostanza naturale di origine vegetale) nella prevenzione delle malattie cardiovascolari.

Si è così visto che i prodotti a base di pomodoro hanno ridotto i valori del colesterolo e migliorato alcuni valori di rischio cardiovascolare, mentre gli integratori al licopene agiscono sulla pressione.

‘E’ interessante osservare – aveva commentato in una nota Andrea Poli, presidente di Nutrition Foundation of Italy – come gli effetti protettivi del licopene e dei derivati del pomodoro siano complementari e non sovrapponibili tra di loro”.

“Il pomodoro migliorerebbe il profilo lipidico, ed il licopene (di cui il pomodoro è molto ricco) i valori della pressione sanguigna”.

“Gli alimenti come il pomodoro, e i loro principi attivi purificati, come il licopene, sembrano agire in sinergia nella prevenzione cardiovascolare, ciascuno aggiungendo qualcosa agli effetti protettivi dell’altro”.

Benefici del basilico.

Le foglie di basilico che usa Irina aggiungono molteplici benefici per la digestione: hanno un effetto diuretico e antinfiammatorio.

Un complemento ideale per una ricetta rinfrescante che soddisfa le esigenze nutrizionali degli esperti per mantenere un peso ideale in estate.