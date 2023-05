Irina Shayk è apparsa sul red carpet dell’ultimo Met Gala del 2023 con un abito bianco, uno Yohji Yamamoto vintage. Un abito in seta semplice con disegni floreali sul busto e spalline a corde. “Sono onorata di indossare questo capolavoro stasera per il Met Gala. Questo è un abito d’archivio della collezione SS 1998. Sono sempre stata un grande ammiratrice del signor Yohji e del suo talento. Grazie Yohji a tutto il suo team per aver realizzato il mio sogno”, ha scritto la super modella via social. A non passare inosservate le calzature di Irina, che ha optato per delle scarpe basse, stile friulane, bianche come il suo abito. Almeno per quest’anno, Shayk ha detto addio ai tacchi, godendosi confortevolmente la serata fashion più attesa dell’anno.

Il Met Gala dedicato a Karl Lagerfeld

Quest’anno il tema del Met Gala è “Karl Lagerfeld: A Line of Beauty”. Il defunto designer tedesco è stato il direttore creativo di lunga data della maison Chanel. È morto all’età di 85 anni nel 2019 e la sua amata gatta, Choupette, è stata persino invitata ai festeggiamenti. Sfortunatamente, la felina ha annunciato su Instagram che non si sarebbe presentata. Un gala non esente da contraddizioni. La decisione di onorare Karl ha suscitato polemiche date le numerose osservazioni offensive che ha fatto nel corso degli anni, dallo scontrarsi contro il movimento #MeToo, all’opposizione al matrimonio tra persone dello stesso sesso. Karl “era un uomo complicato”, ha detto la curatrice dell’evento, Anna Wintour, spiegando che la mostra si concentra sull’opera, non sulla biografia.

Le parole di Lagerfeld sul matrimonio gay

“Sono contrario per un motivo molto semplice: negli anni ’60 tutti dicevano che avevamo diritto alla differenza. E ora, all’improvviso, vogliono una vita borghese”, aveva detto a Vice sul matrimonio tra persone dello stesso sesso. “È difficile da immaginare: uno dei papà al lavoro e l’altro a casa con il bambino. Come sarebbe per il bambino? Non lo so. Vedo più lesbiche sposate con bambini che ragazzi sposati con bambini. E credo anche più nel rapporto tra madre e figlio che in quello tra padre e figlio”.