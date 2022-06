Non tutto quel che finisce in rete relativo ai vip è vero e Jennifer Aniston ha voluto rompere il silenzio in merito a una notizia relativa al suo conto che circola on line da anni. Da tempo si parla di un tipo di insalata che l’attrice avrebbe consumato per dieci anni sul set della serie Friends. Un presunto piatto a base di quinoa, feta, cetrioli, ceci, menta, cipolla, pistacchi e olio, che è diventato recentemente virale anche su Tik Tok. Ma, c’è un ma. Jennifer ha deciso di intervenire per dire la sua, ovvero che non si tratta della vera insalata da lei mangiata durante le riprese della serie.

“Mi dispiace, mi sento come se stessi deludendo tutti, ma non è la mia insalata”, ha detto Aniston durante un’intervista Zoom con Shape. “Sembra deliziosa, ma non è l’insalata che avevo a Friends”, continua, ammettendo di non sapere da dove provenga la ricetta finita on line. L’insalata che la star americana ha effettivamente mangiato era “totalmente diversa” e consisteva in un piatto a base di lattuga grattugiata, pollo, albumi d’uovo, un po’ di ceci, pancetta e un condimento vinaigrette. A volte, Aniston aggiungeva il pecorino di un vicino ristorante italiano per completare il tutto. Niente di più.

In riferimento alla sua attuale dieta e nutrizione, Jennifer Aniston segue un principio base: l’equilibrio. “Concentrati sull’essere davvero buono con te stesso, ma concediti anche momenti di indulgenza”, ha osservato. Il motto sull’essere gentile con se stessa si riferisce anche alla sua routine di allenamento. Attualmente, l’attrice adora fare Pilates, ma ammette di aver attraversato un periodo in cui non voleva proprio allenarsi. “Ho davvero trascurato l’allenamento”, dice. “Di solito mi svegliavo, indipendentemente da quello che stavo facendo e facevo almeno 20 minuti ad allenamento e, per qualsiasi motivo, il mio corpo diceva ‘no, questo non è ciò che il tuo corpo vuole”.

Ma ultimamente Aniston si è sentita “senza speranza per lo stato del mondo”, ha detto, riferendosi alla pandemia e ad altre questioni globali, aggiungendo che “le ci è voluto molto” per alzarsi e tornare attiva. Ha iniziato a rallentare e a concentrarsi su altre abitudini di benessere, come la meditazione, che secondo lei era la “cosa più importante” nella sua routine quotidiana.