Helen Mirren rivela il suo segreto di bellezza low cost

Helen Mirren ha un segreto di bellezza low cost alla portata di tutti. “Adoro l’olio di ricino. Ne uso un po’ sui capelli, molto, molto poco. Lo uso sulle unghie. Lo uso sulla pelle”, ha detto l’attrice britannica. “L’olio di ricino è fantastico. Un po’ sui capelli e dona lucentezza, un po’ di definizione. Lo uso sulle mie sopracciglia, ciglia, unghie, basta strofinarlo”, ha specificato la star del cinema. Se anche voi volete seguire le orme di Helen, vi consigliamo di scegliere prodotti di alta qualità, soprattutto perché entreranno a contatto con parti delicate del corpo come le ciglia.

La star ha aggiunto: “Quando ero giovane andavo a letto con tutto il trucco addosso, solo perché non mi preoccupavo di toglierlo. Ora mi strucco la sera”. “Se c’è un mantra che passerei a una generazione più giovane sarebbe quello di prendersi più cura di ciò che entra nel corpo – per favore non fumare, per favore – perché quelle sono le cose che durano”, aggiunge Mirren. “Un bel mascara o rossetto ti farà sembrare fantastica per la sera. Ma le cose che durano davvero sono avere una pelle fantastica, essere abbastanza in forma – niente di estremo – e mangiare in modo sano”. “Cerco di fare un po’ di esercizio quasi ogni giorno, ma entro ed esco. Sono così senza speranza nell’autodisciplina (…)”.

Helen Mirren evita qualsiasi cosa possa rendere la sua vita monotona o sedentaria. “Cerco di fare almeno 20 minuti un po’ di stretching e cose del genere. Non faccio nulla di estenuante, non sopporto il tapis roulant”, dice. “Penso sempre: fai tutto, ma non fare troppo di niente. Questa è la mia idea.” “Adoro bere qualcosa e mi piace mangiare una ciambella, ma non mangio sei ciambelle. E non ho una bottiglia di vino. Mio marito ne discuterebbe”, ride, “ma io cerco di non berne”. Fonte: People.