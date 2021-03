Il principe Alberto di Monaco bacchetta Harry e Meghan per la loro intervista televisiva con Oprah Winfrey.

Rispondendo a una domanda postagli da una giornalista della BBC, il figlio di Ranieri III ha ammesso che la scelta dei Sussexes lo ha lasciato “un po’ infastidito”.

Il principe è convinto che la scelta dei duchi di parlare di argomenti delicati come la salute mentale e il razzismo davanti a milioni di persone non sia stata una mossa corretta.

“Sono temi che andrebbero affrontati in privato, nell’intimità della famiglia. Non in pubblico”, ha detto Alberto di Monaco.

“Capisco la pressione a cui si sentivano sottoposti, ma la tv non mi pare il luogo più adatto per le loro lamentele”.

Poi il fratello di Carolina di Monaco si è indirizzato direttamente a Harry:

“Là fuori c’è un mondo difficile. Spero che abbia la saggezza per fare le scelte giuste”.

L’intervista “bomba” di Harry e Meghan.

“Abbiamo fatto il possibile” per restare nella casa reale e “ce ne siamo andati per carenza di sostegno e comprensione”, ha detto il figlio di Diana nell’intervista con la guru della tv americana.

“Mi hanno tagliato fuori finanziariamente” ma ora non sono più in trappola, mentre “mio padre e mio fratello” sì.

Ben più delicate le accuse di Meghan verso la Corona: “Ebbi pensieri suicidi e chiesi aiuto inutilmente”, ha accusato la duchessa di Sussex.

L’ex attrice ha affermato che i reali “temevano per il colore della pelle” del figlio.

La reazione ufficiale della Corona.

“Tutta la famiglia reale è rattristata nell’apprendere pienamente quanto difficili siano stati gli ultimi anni per Harry e Meghan”, ha fatto sapere la Regina Elisabetta in un comunicato.

“Le questioni sollevate, in particolare quelle sulla razza, sono preoccupanti”.

“Anche se alcuni ricordi possono variare, esse vanno prese molto sul serio e affrontate privatamente dalla famiglia”.

“Harry, Meghan e Archie saranno sempre membri molto amati” della Royal Family.