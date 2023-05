Harry ha capito cosa ha provato la madre Diana quella notte in cui perse la vita a Parigi nel 1997. Dopo l’inseguimento automobilistico che ha coinvolto il duca, sua moglie Meghan e la madre di quest’ultima, Harry ha capito sulla sua pelle cosa significa essere inseguito dai paparazzi al punto da mettere in pericolo la vita sua e di chi gli è vicino.

Harry ha capito cosa ha provato Diana quella sera dell’incidente a Parigi

Il duca di Sussex, 38 anni, ha detto agli amici che l’esperienza è stata “la più vicina che abbia mai provato” per capire cosa è successo alla madre il giorno in cui ha perso la vita. La defunta principessa del Galles è morta in un incidente automobilistico a Parigi nel 1997, che ha coinvolto anche i fotografi che inseguivano il suo veicolo. All’epoca Harry aveva solo 12 anni. Nel suo libro di memorie “Spare”, il principe Harry ha raccontato di aver guidato attraverso lo stesso tunnel in cui si è verificato l’incidente automobilistico un decennio dopo, nel tentativo di trovare una spiegazione a quanto accaduto.

Un inseguimento quasi catastrofico

Mercoledì mattina, un portavoce del duca e della duchessa del Sussex ha detto a People che il principe Harry, Meghan e sua madre, Doria Ragland, erano stati coinvolti in un “inseguimento in macchina quasi catastrofico” mentre erano inseguiti da “una cerchia di paparazzi molto aggressivi”. Il trio era a New York per partecipare ai Women of Vision Awards della Ms. Foundation. Meghan, 41 anni, è stata invitata e premiata all’evento, dove ha portato con sé suo marito e sua madre, 66 anni, come ospiti a sorpresa.

“Era una situazione inquietante, erano scossi ma sono contenti che stiano tutti bene”, ha detto una fonte vicina alla coppia sempre alla rivista People. Secondo l’insider, i fotografi hanno ripreso la coppia mentre lasciava l’evento, poi i pararazzi li hanno inseguiti cercando di capire dove si dirigessero.