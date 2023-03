Harry e i funghi allucinogeni a casa di Courtney Cox: la versione dell’attrice

Courtney Cox assicura di non aver dato nessun fungo allucinogeno al Principe Harry. Nella sua autobiografia “Spare” il figlio di Re Carlo ha svelato di aver consumato la droga proprio a casa dell’attrice di Friends. Cox ci tiene a precisare che Harry è stato effettivamente a una festa a casa sua in passato, ma di certo non è stata lei a distribuire i funghi allucinogeni ai presenti. “È rimasto qui per un paio di giorni, probabilmente due o tre. È davvero una brava persona”, ha detto la Monica della serie cult degli anni ’90 in un’intervista rilasciata a Variety.

Courtney Cox ha aggiunto di aver visto il marito di Meghan Markle recentemente a una festa di compleanno, senza però essere riuscita a salutarlo. Non poteva mancare la domanda su Spare. “Non ho letto il libro”, ha spiegato, sebbene voglia farlo al più presto perché “ho sentito che è davvero divertente”. Rispetto all’episodio dei funghi: “Ma sì, mi è tornato in mente. Non sto dicendo che c’erano funghi! Sicuramente non li stavo distribuendo”. Insomma, una risposta un po’ vaga e confusionaria. Probabilmente i funghi circolavano a casa sua, ma lei non c’entrava nulla.

Il successo di Spare

“Spare” è diventato un bestseller istantaneo al primo posto nelle classifiche di vendita in numerosi paesi, tra cui: Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Australia, Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi, Brasile, Danimarca, Cile, Colombia e Perù. Il libro è stato pubblicato simultaneamente in 16 lingue e sono previste edizioni in ulteriori 10. Nel giorno della sua pubblicazione, il 10 gennaio scorso, Spare è diventato il libro non-fiction più venduto nella data di uscita nella storia di Penguin Random House, il più grande editore al mondo di libri trade. La famiglia reale britannica non si è mai espressa pubblicamente sulla pubblicazione, scegliendo quell’atteggiamento reticente che proprio Harry e la moglie Meghan hanno più volte criticato nella loro serie su Netflix.