Un nuovo primato di Harry e Meghan rischia di far discutere. Secondo gli ultimi rendiconto sulle spese reali, i Sussex hanno infatti intrapreso il viaggio reale più costoso di tutto il 2019. Una nuova spina nel fianco per Harry e Meghan, che rischiano di vedere la loro popolarità scendere ancora di più nel Regno Unito. Ma andiamo con ordine.

La famiglia reale inglese viaggia spesso per lavoro, per visite ufficiali, per tour istituzionali e visite di Stato. Viaggiare è molto importante in quanto si rafforzano legami storici, politici, economici, sociali e culturali.

Ora però, secondo i più recenti rapporti, Harry e Meghan hanno raggiunto un nuovo primato che rischia di non essere visto di buon occhio.

È stato svelato il rendiconto finanziario del Sovereign Grant di Buckingham Palace. E’ stato quindi annunciato quale sia stato il viaggio reale più costoso dello scorso anno finanziario. Quello di Harry e Meghan in Africa.

Il viaggio in Sud Africa del Duca e della Duchessa di Sussex insieme al figlio Archie, durato 10 giorni e avvenuto a settembre 2019, è costato quasi 270.000 euro.

Harry e Meghan in Sudafrica nel 2019

Per l’esattezza, secondo il rendiconto finanziario, il viaggio di Harry e Meghan nel continente africano è ammontato a 269.000 euro. Cifra che comprende i costi per i voli di andata e ritorno dal Sud Africa, i voli charter del principe Harry per i suoi viaggi da solo in Malawi, Botswana e Angola, Inoltre, nel costo sono compresi anche dei voli programmati per una visita di pianificazione di tutto il personale.

Una spesa che rischia di mettere in imbarazzo la famiglia reale inglese, dal momento che, pochi mesi dopo, Harry e Meghan hanno anche annunciato la loro decisione di abbandonare Londra e i loro doveri reali e trasferirsi prima in Canada e poi negli Stati Uniti.

Il viaggio di Harry e Meghan più costoso di quelli di Kate e William

Basti pensare che il viaggio reale più costoso di Kate Middleton e William nel 2019 è stato in Pakistan a ottobre e le spese ammontano “solo” a 128.000 euro. Quasi 150.000 euro in meno del viaggio di Meghan Markle e il marito Harry.

Ancora, prima di ritirarsi dalle sue funzioni reali, Andrea duca di York el novembre 2019 ha preso un volo charter per l’Irlanda del Nord per partecipare al Royal Portrush Golf Club Open Championship. Costo? 17.350 euro. Anche la principessa Anna è volata a Roma per assistere alla partita di rugby del Sei Nazioni tra Italia e Scozia, per un costo di 17.997 euro.

I nuovi conti mostrano che la spesa totale dei viaggi ufficiali della famiglia reale britannica durante l’anno accademico 2019-2020 è salita a 5,8 milioni di euro. Il 15 percento in più rispetto a poco più di 5 milioni dell’anno precedente.