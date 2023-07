Harry e Meghan traslocano a Malibù? L’ultimo rumor

Harry e Meghan starebbero guardando delle case in zona Malibù. Questo l’ultimo rumor che arriva da oltreoceano, reso noto dal sito Express. Markle, 41 anni, e Harry, 38 anni, avrebbero “segretamente” guardato le case nella città balneare in modo da essere più vicini a Los Angeles. “Harry e Meghan stanno rivedendo le loro opzioni di vita con Malibu come luogo di interesse”, ha osservato l’insider. “Hanno visitato segretamente la zona un paio di volte e sono stati in giro, guardando cosa c’è”.

I loro piani sono ancora in sospeso

“Non è chiaro se venderanno Montecito o semplicemente aggiungeranno una location a Malibu da acquistare. La considerazione della mossa arriva mentre Meghan sta cambiando marcia tornando a concentrarsi su Hollywood con WME (agenzia hollywoodiana)”, ha detto la fonte, aggiungendo che la mossa è “intelligente “per via del numero di celebrità che vivono anche a Malibu”.

I rappresentanti di Harry e Meghan hanno rifiutato di commentare, ma fonti vicine alla coppia hanno detto a The Post che rimarranno nella loro attuale casa. Christopher Andersen, autore di “The King”, ha dichiarato a Fox News Digital a maggio che il nuovo contratto di Markle è a un passo dal farla diventare una “giocatrice di potere” a Hollywood.

“Se Meghan non finisce per ospitare un talk show sindacato durante il giorno, sarò sorpreso”, ha spiegato Andersen alla pubblicazione. Ha aggiunto: “Sembra certamente adatta a quel ruolo in particolare, e posso facilmente vederla perseguire un percorso di carriera simile a quello di Oprah [Winfrey] nei media: uno spettacolo, una rivista, produrre, dirigere – i lavori .”

“Ha ancora una parte considerevole del pubblico di spettatori nel suo angolo”, ha detto lo scrittore.

La coppia ha pubblicato una miriade di progetti dopo il disimpegno verso la Corona britannica, come la loro serie di documentari Netflix “Harry & Meghan” e il loro podcast “Archetypes”, che però non è stato rinnovato per la seconda stagione dopo che il loro accordo da 20 milioni di dollari con Spotify è fallito. Foto Ansa.