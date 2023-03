Harry e Meghan, sul sito web della royal family un errore relativo ad Archie

La biografia del principe Archie, primogenito di Harry e Meghan, contiene un piccolo errore sul sito web della famiglia reale britannica. La pagina ufficiale della royal family ha recentemente aggiornato la pagina del profilo del principino. Archie è ora designato come “Principe Archie del Sussex”, ma si legge ancora che è settimo in linea di successione al trono, posizione assunta alla nascita nel maggio 2019.

Dopo la morte della sua bisnonna Regina Elisabetta a settembre e la salita al trono di suo nonno re Carlo, Archie è però ora sesto nella linea di successione. Prima di lui ci sono il principe William, i cugini George, 9 anni, la principessa Charlotte, 7, e il principe Louis, 4, e suo padre, Harry. La pagina della biografia di Archie recita: “Il principe Archie del Sussex è nato alle 05:26 di lunedì 6 maggio. È il primo figlio del Duca e della Duchessa del Sussex ed è settimo in linea di successione al trono”.

Harry e Meghan sempre più certa la loro partecipazione all’incoronazione di Carlo III

Il duca e la duchessa di Sussex vorrebbero far parte del “momento speciale della famiglia” in cui i membri della Royal family si riuniranno sul balcone di Buckingham Palace a Londra per l’incoronazione del re. Lo hanno riferito fonti ben informate al Dailymail, precisando che il principe Harry e Meghan sarebbero ansiosi di partecipare all’incoronazione di re Carlo III il 6 maggio, lo stesso giorno del quarto compleanno del principe Archie.

Nonostante le rivelazioni e le accuse fatte dalla coppia alla famiglia reale nel loro documentario Netflix da 100 milioni di sterline e dal principe Harry nel libro di memorie ‘Spare’, i Sussex hanno ricevuto l’invito alla cerimonia all’Abbazia di Westminster. Sebbene la coppia non abbia ancora confermato se parteciperà o meno all’evento, il tabloid britannico scrive che in base a quanto è stato riferito, i due desiderano essere ai festeggiamenti e vorrebbero che il compleanno del principe Archie fosse riconosciuto in qualche modo durante quel giorno.