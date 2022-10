Harry e Meghan Markle, concerto in California in abiti casual

Stile casual suo toni del blu per Meghan Markle che, insieme a Harry, ha partecipato a un concerto a Santa Barbara, in California. Dopo le ultime settimane a Londra, Harry e Meghan Markle sono tornati negli USA. Recentemente, sono stati pizzicati “in incognito” a un concerto di Jack Johnson, in California. Per l’occasione, la coppia ha scelto un abbigliamento casual coordinato sui toni del blu, e sono stati visti cantare e ballare spensierati proprio come una coppia qualunque.

Addio regole di corte, Meghan Markle e Harry si sono concessi una serata all’insegna del divertimento e della spensieratezza. La scorsa sera la coppia ha partecipato al concerto di Jack Johnson. Secondo quanto scrive TMZ, i Sussex hanno assistito al concerto da un’area riservata, per poi fare foto insieme ai musicisti.

L’artista Paula Fuga ha condiviso nelle storie alcuni scatti dove si vedono Harry e Meghan in abbigliamento casual e rilassato. Harry ha scelto dei chino marroni e un maglioncino blu. Stesso colore per Meghan Markle, che è apparsa con camicia e pantaloni a zampa coordinati.

Harry e Meghan Markle rilassati dopo il periodo a Londra

Nelle ultime settimane la coppia è rimasta a Londra per le celebrazioni solenni legate al funerale della regina Elisabetta. Per l’occasione, Harry e Meghan hanno fatto del loro meglio per aderire all’etichetta reale e per cercare di non apparire fuori posto. Meghan Markle ha deciso di seguire il dress code vestendo di nero e mettendo gioielli di perle, gli unici concessi durante i periodi di lutto. Non a caso sono chiamati “gioielli del lutto”. Harry invece ha dovuto rinunciare all’uniforme, in quanto sempre secondo le regole di corte è concessa solo ai “working royals”.

La prima foto ufficiale della nuova famiglia reale inglese

Nel frattempo, Buckingham Palace ha recentemente rilasciato la prima foto ufficiale della famiglia reale inglese con re Carlo III, la regina consorte Camilla, e i principi del Galles Kate Middleton e William. Una foto importante, dal significato profondo, in cui tutti i membri della famiglia reale indossano abiti di colore nero nel rispetto del protocollo, che impone ai membri della famiglia reale di vestirsi di nero nel periodo di lutto.