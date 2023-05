Harry e Meghan incontrano i giovani per parlare di salute mentale

Harry e Meghan hanno avuto un incontro con un gruppo di adolescenti per parlare delle pressioni dei social media e dei loro effetti sulla salute mentale. Quella del duca e della duchessa del Sussex è stata “una conversazione sincera”, fa sapere la rivista People, a quattro occhi con gli adolescenti dai 14 ai 18 anni dell’associazione AHA! Santa Barbara. Durante l’incontro si è parlato di come il benessere mentale possa essere influenzato dalle pressioni della società e dai social media nell’era digitale.

Tramite il loro sito della loro Archewell Foundation, Harry e Meghan hanno detto di aver appreso “in prima persona le esperienze di questa generazione con i social media, le pressioni della società e come influiscono sul benessere mentale”. La coppia ha parlato delle sfide che ha dovuto affrontare, riconoscendo che i social media possono essere una forza positiva nel connettere le persone, ma anche sollevare problemi di insicurezza e potenziale autolesionismo. Possono inoltre aumentare ansia, depressione e insonnia, soprattutto nei giovanissimi.

L’importanza della salute mentale per il principe Harry

L'anno scorso durante i suoi Invictus Games, il duca di Sussex ha detto sempre a People che rimane attento a quali tipi di informazioni consuma. "Per gran parte della mia vita, sono stato nella fortunata posizione di poter aiutare gli altri", ha detto Harry. "Come veterano dei conflitti, ma anche semplicemente come essere umano, mi prendo cura di ciò che la mia mente ingerisce. Come una dieta digitale. Eliminando le parti tossiche del mondo online e il modo in cui le storie ci vengono messe davanti, adescandoci , è un modo in cui do la priorità al mio benessere." Harry ha aggiunto: "Mi assicuro anche di parlare con le persone, direttamente, uno a uno, di quello che stanno attraversando, e cerco di imparare dalle loro esperienze e dalla comprensione del mondo".