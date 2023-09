Harry e Meghan sperano di portare con sé i loro figli ai prossimi Invictus Games. La duchessa di Sussex, 42 anni, ha rivelato che vorrebbe che il principe Archie, 4 anni, e la principessa Lilibet, 2 anni, imparino a sciare in vista della prossima competizione, che si terrà a Vancouver e Whistler, in Canada, nel 2025.

Gli Invictus Games di Vancouver-Whistler saranno i primi a incorporare gli sport invernali adattivi oltre ad alcuni degli sport principali dei precedenti Invictus Games, che Harry, 39 anni, ha creato nel 2014 come competizione per i veterani di guerra, che hanno contratto disabilità permanenti in servizio o per causa di servizio.

Bridget Bridge, moglie di un membro del consiglio di amministrazione di IG25, ha detto al Mirror: “Meghan ha detto che vuole davvero che i suoi figli imparino a sciare e che forse Whistler è il posto ideale. Ha detto che lei non scia, quindi le abbiamo detto che deve venire e imparare”.

La vita personale del principe Harry è cambiata notevolmente dal lancio degli Invictus Games nel 2014, in particolare diventando marito e padre. “Essere papà aggiunge sicuramente un altro livello emotivo”, ha detto Harry. “Quando ero nell’esercito, ho promesso a me stesso che sarei andato via prima di avere una moglie e dei figli, perché non potevo immaginare il dolore di stare lontano per così tanto tempo durante il servizio militare, il rischio di rimanere ferito e la realtà che se ciò accadesse, la vita della mia famiglia sarebbe potuta cambiare per sempre.”

Dopo che Harry ha patrocinato da solo l’inizio degli ultimi Invictus Games, Meghan ha fatto il suo debutto alla festa Family & Friends dopo essere arrivata direttamente dalla California. “È così speciale essere qui, e mi dispiace tanto essere arrivato un po’ in ritardo per la festa. Proprio come tanti di voi, sappiamo che si tratta di famiglia, amici e della comunità che Invictus ha creato (…) Sono entusiasta che il primo evento che posso fare con Invictus sia qui con tutti voi. Fonte: People.