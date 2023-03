Harry contro la royal family: “Mi hanno hackerato il telefono e lo sapevano”

Il principe Harry continua a puntare il dito contro la royal family britannica, che a detta del principe non avrebbe preso in seria considerazione il fatto che il cellulare del duca fosse stato hackerato. Harry questa settimana si trova a Londra per una causa legale in cui lui e altre figure di spicco si stanno scontrando contro l’Associated Newspapers Ltd (ANL), editore del Daily Mail and Mail on Sunday. Il motivo è la raccolta illegale di informazioni da parte di questi ultimi. Il duca ha presentato una testimonianza in cui afferma di essere stato costretto ad adottare la politica della sua famiglia di “non lamentarsi mai, non spiegare mai” quando si lamentava per la violazione della sua privacy.

La testimonianza del principe Harry

“Dopo la morte di mia madre nel 1997 quando avevo 12 anni e per il modo in cui la stampa l’aveva trattata, ho sempre avuto un rapporto difficile con essa”, ha detto, riferendosi a sua madre, la principessa Diana. “Tuttavia, in quanto membro dell’Istituzione, la politica era di ‘non lamentarsi mai, mai spiegare’. Non c’era alternativa; ero condizionato ad accettarlo. Per la maggior parte, ho accettato l’interesse a svolgere le mie funzioni pubbliche “.

Tuttavia, il principe Harry ha detto che uscire con Meghan Markle lo ha reso “sempre più turbato dall’approccio di non agire contro la stampa sulla scia di feroci attacchi persistenti, molestie e articoli invadenti, a volte razzisti riguardanti Meghan”. Ha aggiunto che “la situazione è peggiorata” con la gravidanza di Meghan e la nascita del loro primo figlio, il principe Archie, nel maggio 2019.

“L’istituzione mi ha senza dubbio nascosto informazioni per molto tempo sull’hacking telefonico di NGN (News Group Newspapers, ndr) e questo è diventato chiaro solo negli ultimi anni, poiché ho perseguito la mia richiesta con diversi consigli e rappresentanze legali”, ha affermato. Harry ha aggiunto: “Non è un’esagerazione affermare che la bolla è scoppiata in termini di ciò che sapevo nel 2020 quando mi sono trasferito fuori dal Regno Unito”.

“Fino ad oggi, ci sono membri della famiglia reale e miei amici che potrebbero essere stati presi di mira da NGN e non ho idea se abbiano presentato o meno denunce”, ha continuato. “Non c’è mai stata alcuna discussione centralizzata tra di noi su chi avesse presentato reclami poiché ogni ufficio dell’Istituzione è isolato”. Fonte: People.