Hailey Bieber ha parlato della sua routine di bellezza per la cura dei capelli in un video pubblicato sul suo canale Youtube.

La modella ha mostrato passo dopo passo come asciuga, acconcia e modella la sua chioma, specificando che il prodotto di riferimento per onde perfette è l’IGK Beach Club Texture Spray.

Lo spray texturizzante la aiuta a controllare meglio la piastra e fa sembrare i suoi capelli più spessi e voluminosi.

Una volta che ha finito di ondulare i capelli, spruzza il prodotto ancora una volta per “irruvidirli” e assicurarsi che la piega tenga.

Potete acquistarlo anche in Italia sul sito di Sephora al prezzo di 32,50 euro.

La sua formula spray assicura un volume uniforme facile da ottenere. Una formula leggera e modulabile che apporta volume, onde e brillantezza immediati.

Altri prodotti di bellezza amati da Hailey Bieber.

Anche Hailey Bieber ha i suoi prodotti low cost di riferimento nell’ambito beauty.

La modella americana è una fan del Mane ‘n Tail Moisture Enriched Hair Strengthener.

Un trattamento condizionante senza risciacquo che idrata, ristruttura e doma le ciocche indisciplinate.

“Ho usato molto il Mascara e il Gel per sopracciglia Strength & Length”, ha detto Hailey nei mesi scorsi.

“Non esco di casa senza usare un gel per sopracciglia e adoro quello Strength & Length perché è infuso con un siero che aiuta con la crescita e mantiene le mie sopracciglia così sane e corpose”, ha spiegato.

Per quanto riguarda le labbra, la modella ha una sua arma segreta di riferimento per mantenerle sempre elastiche, ovvero Aquaphor advanced therapy.

Bieber dice che il prodotto Aquaphor è il suo must have. “Penso che sia il miglior balsamo per le labbra”, specifica.

“Se avessi delle parti secche e screpolate ovunque sulla mia pelle…Entrerei e metterei un po’ di Aquaphor in più su quelle aree”, dice.