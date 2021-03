Hailey Bieber e suo marito Justin si sono sposati nel settembre del 2019, dopo essersi fidanzati ufficialmente nel 2018.

Il cantante canadese ha chiesto la mano della modella con un anello del valore di mezzo milione di dollari.

Sembra che il gioiello, un diamante da circa 10 carati, sia stato ispirato a quello dell’attrice Blake Lively, regalatole dal marito Ryan Reynolds.

Hailey Bieber e il tweet in cui ha svelato il suo modello ideale di anello.

Nel 2012 Hailey Bieber aveva ritwittato un post che diceva:

“Se il mio anello non è grande come quello di Blake Lively, non voglio sposarmi”.

Ed effettivamente se si confrontano gli anelli quello di Hailey sembra notevolmente simile a quello di Blake, almeno nella forma e come tipo di modello.

Entrambi sono caratterizzati da una gemma ovale molto grande, attaccata a un cerchio molto fino.

La differenza principale è nel colore dell’oro, dorato per la modella, bianco per l’attrice di Gossip Girl.

Secondo TMZ, il diamante della top model, acquistato da Solow & Co a New York, ha un valore stimato di 500mila dollari.

Justin Bieber e le difficoltà della vita matrimoniale.

Il cantante ha rilasciato un’intervista a RADIO.com in cui svela alcune difficoltà del suo matrimonio con la moglie.

“Durante l’ultimo progetto, stavo ancora lavorando sulle mie cose emotive nella mia vita e su alcune insicurezze e su alcune paure”, ha spiegato.

“E io e mia moglie eravamo appena sposati, quindi c’era così tanto da esplorare. Ora stiamo solo unendo le nostre vite insieme e questo è un processo impegnativo”.

Ha aggiunto: “Poiché quel processo è diventato più facile da prevedere, penso che avere quella prevedibilità abbia cambiato la mia capacità di funzionare solo a un livello più sano”.

La star ha spiegato che ha voluto “porre dei limiti” al progetto di un tour nell’era pre Covid, sperando di essere in grado di “dare la priorità al tempo con mia moglie”.