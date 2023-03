Gwyneth Paltrow vince in tribunale per la causa su un incidente di sci

Gwyneth Paltrow vince in tribunale. La giuria ha stabilito che non è responsabile per l’incidente sugli sci del 2016 nello Utah. A farle causa era stato Terry Sanderson, ottico in pensione, che aveva accusato l’attrice premio Oscar per uno scontro che gli causò alcune costole rotte e una contusione. Il premio Oscar dovrà essere risarcita simbolicamente con un dollaro, avendo fatto lei stessa causa a sua volta.

La vittima chiedeva un risarcimento di 300 mila dollari in quanto sosteneva che la Paltrow fosse colpevole di negligenza e disattenzione e oltre alle ferite fisiche gli avrebbe procurato anche stress emotivo. Inizialmente Sanderson aveva chiesto danni per oltre tre milioni. La cifra era stata poi ridimensionata nel 2019.

Le prime parole di Gwyneth Paltrow dopo la sentenza

Nel corso delle due settimane di procedimento, la giuria è stata incaricata di determinare cosa hanno fatto Paltrow e Sanderson prima e dopo l’incidente del 26 febbraio 2016, chi era lo sciatore in discesa e chi si è schiantato contro chi. Paltrow afferma in una dichiarazione ottenuta da People: “Sono soddisfatta del risultato e apprezzo tutto il duro lavoro del giudice Holmberg e della giuria e li ringrazio per la loro premura nell’occuparsi di questo caso”.

Il suo avvocato Stephen Owens aggiunge: “Siamo soddisfatti di questo risultato unanime e apprezziamo l’attenta gestione del caso da parte del giudice e della giuria”. L’avvocato di Sanderson, C. Peter Sorensen, ha dichiarato in una dichiarazione: “Siamo delusi dal risultato, ma amiamo e sosteniamo il processo legale. Ringraziamo il giudice Holmberg, la giuria e il personale per tutti i loro sforzi. Passeremo il prossimo a valutare e discutendo su dove andremo da qui”.

Mentre usciva dall’aula dopo che il verdetto era stato rivelato, Gwyneth Paltrow si è rivolta brevemente a Sanderson prima di andarsene. Sanderson ha confermato a Extra che gli è stato detto: “Ti auguro ogni bene” e lui ha risposto: “Grazie, cara”. L’uomo ha detto all’uscita che era “molto gentile da parte sua”.