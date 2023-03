Gwyneth Paltrow icona di stile in tribunale, suo malgrado

Gwyneth Paltrow sta presenziando in tribunale per una causa che la vede coinvolta relativa a un incidente sugli sci avvenuto nel 2016. A chiamarla in giudizio è stato Terry Sanderson, ottico in pensione, che la accusa di essere stato travolto perché lei “sciava in modo imprudente”. L’uomo sostiene di aver subito danni per oltre 3 milioni di dollari per le “quattro costole rotte e danni cerebrali permanenti”.

Da parte sua, Paltrow afferma invece di essere stata speronata e ha a sua volta intentato una causa per il valore simbolico di un dollaro. L’ex attrice ha ammesso di essersi allontanata dopo l’incidente perché il maestro di sci l’aveva autorizzata a farlo, visto che la figlia l’attendeva più giù sulle piste. Nella caduta lui riportò lesioni celebrali e costole rotte.

La vittima chiede un risarcimento di 300 mila dollari in quanto sostiene che la Paltrow fu colpevole di negligenza e disattenzione e oltre alle ferite fisiche gli ha procurato anche stress emotivo. Inizialmente Sanderson aveva chiesto danni per oltre tre milioni. La cifra è stata ridimensionata nel 2019.

L’incidente è avvenuto nel febbraio 2016 a Deer Valley, un resort di lusso sulle Montagne Rocciose situato nei pressi di Park City, una città turistica che ospita il Sundance Film Festival. Le udienze sono in corso in aula con la testimonianza di Paltrow, dei figli e del marito dell’attrice, oltre che dello stesso Terry Sanderson.

I look casual di Gwyneth Paltrow fanno scuola

Tra un’udienza e l’altra nello Utah, il premio Oscar ha sfoggiato outfit impeccabili. D’altra parte il suo sito Goop si occupa da tempo anche della vendita di abbigliamento. Non è da escludere che dietro ogni suo look in tribunale ci sia lo zampino di uno stylist. Lo stile è sempre basico, mai eccessivo. Sempre casual e allo stesso tempo elegante, due caratteristiche che hanno fatto della star un punto di forza.