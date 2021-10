Gwyneth Paltrow è una delle guru di bellezza più influenti del pianeta. L’attrice è da poco sbarcata su Netflix con “Sex, Love & Goop“, un prodotto che dichiara di voler abbattere stereotipi e tabù sulla sessualità.

Ma è la stessa attrice a essere ancora non pienamente in pace con se stessa. “Sfortunatamente, guardiamo sempre a noi stessi con un occhio critico”, ha detto la fondatrice di Goop, 49 anni, a People.

“Mi piacerebbe arrivare in un posto dove non lo faccio più. Voglio presentarmi a me stessa in un modo più amorevole, perché da qui sta andando tutto verso giù! Non c’è niente che possiamo fare al riguardo”.

Per Gwyneth Paltrow, mamma di Apple, 17 anni e Moses, 15, i cambiamenti del suo corpo sono diventati più evidenti dopo aver avuto il primo figlio.

“Stavo appena uscendo dai miei 20 anni, quando sei in quella fase di ragazza sexy,” dice l’attrice.

“E poi sei tipo, ‘Beh, ora come posso conciliare chi sono con questo?’ Per me, si trattava davvero di darmi il tempo di essere una madre e lasciare che il mio corpo mi dettasse dove stava andando”.

“Alcune donne quando hanno figli avvertono di non sentirsi ‘sessuali’ perché il loro corpo non è ancora tornato (come era, ndr). Ma la cosa è: ‘Chi ha detto i nostri corpi devono apparire in un certo modo?’ È difficile quando invecchi e cambi. Ma si tratta di portare uno spettro più ampio di accettazione”.

“Per quanto mi riguarda, mentre attraverso il processo di invecchiamento e lo inizio davvero, mi rendo conto che non si tratta di ‘Oh, ho questa ruga, la aggiusterò o no?’. E ancora: “Mi sento tremante?”.

Meditazione e dieta equilibrata, come Gwyneth Paltrow affronta gli anni che passano.

“Mi sto concentrando maggiormente sui fondamenti del benessere, come la meditazione, l’idratazione, i cibi ricchi di nutrienti e il non avere tonnellate di alcol, di cui ne ho bevuto troppo durante la pandemia!”, ha detto l’attrice.

“Non vorrei mai tornare ai miei 20 anni, o anche ai miei 30 se è per questo”, dice Paltrow. “Conosco me stessa, mi piaccio e sono così grata per la saggezza che arriva con l’età”.