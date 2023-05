Gwyneth Paltrow sull’addio a Brad Pitt: “Ero totalmente affranta”

Gwyneth Paltrow ha parlato della fine della sua relazione con Brad Pitt. Una storia d’amore durata dal 1994 al 1997, quando hanno annullato il loro fidanzamento. Il premio Oscar ha svelato alcuni retroscena di quell’addio nell’ultimo episodio del podcast Call Her Daddy.

Paltrow ha detto che è stato un “grande, grande amore a prima vista“. Si sono incontrati sul set del thriller Seven. “È stato pazzesco”, ha aggiunto, prima di continuare a discutere della promessa di matrimonio in Argentina nel dicembre 1996, dopo due anni di appuntamenti.

“Una notte eravamo sul balcone di questa casa che avevamo in affitto in questa piccola città in Argentina”, ha ricordato. “Vorrei ricordare esattamente quello che ha detto, come ha fatto la proposta, è stato fantastico, ero elettrizzata. Ne avevamo parlato, ma sono rimasta sorpresa in quel momento, me lo ricordo. Dovevo avere 24 anni”.

La star di Avengers ha detto al conduttore Alex Cooper: “Ho iniziato davvero a entrare in me stessa solo all’età di 40 anni (…). Non ho nemmeno capito come ascoltare il mio istinto e agire per ciò che era giusto per me. Stavo sempre cercando di giudicare ciò che era giusto per tutti gli altri”. Ha continuato: “Quando guardo indietro ero davvero una bambina, molto più della maggior parte di chi ha 22, 24 anni ora. Non avevo davvero esplorato chi fossi, cosa fosse importante per me, quali fossero i miei confini”. Ma Paltrow ha detto che era “totalmente affranta quando ci siamo lasciati“.

Gwyneth Paltrow e l’addio sofferto a Brad Pitt

“Era la cosa giusta in quel momento, ma è stato davvero difficile”, ha aggiunto. “C’erano un certo numero di cose che erano successe, aveva nove anni più di me (…) Sapeva cosa voleva, era pronto a farlo e io ero un po’ dappertutto, quindi era davvero una di quelle cose difficili, in cui mi sentivo come, ‘Oh mio Dio, non solo non sono pronta, ma non sono di nuovo all’altezza degli standard.’ Era un ritornello familiare che sentivo su me stesso”. Nonostante la loro separazione, il duo ha mantenuto una stretta amicizia e connessione. “È un bravo ragazzo”, ha continuato. “È meraviglioso, mi piace davvero molto”. Fonte: People.