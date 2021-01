Gisele Bündchen ha uno stile di vita estremamente salutare e lo ha esposto nel suo libro autobiografico “Lessons, My Path to a meaningful life“.

L’ex super modella cerca di mangiare più organico possibile e coltiva per questo anche verdure nel suo giardino, come mostrato in diverse foto postate via social.

C’è un’azione che Gisele esegue sempre quando si sveglia, ovvero l’oil pulling, un’antica pratica ayurvedica che viene usata per migliorare la salute della bocca.

Nel suo libro scrive:

“È l’antica tecnica ayurvedica degli sciacqui di olio in bocca per pulire tutta le porcherie e per disintossicare denti e gengive”.

“Dovrebbe anche essere buono per la salute generale dell’intestino. Metto un cucchiaino di olio in bocca e lo agito per dieci o quindici minuti”.

“Puoi usare molti tipi diversi di olio – sesamo, oliva, girasole – ma io uso l’olio di cocco biologico perché mi piace il sapore”.

“Continuo a fare sciacqui con l’olio mentre mi vesto e ancora mentre scendo le scale per far uscire i cani, poi sputo”.

In occidente la pratica non è molto diffusa, ma chi segue lo stile di vita ayurvedico la conosce bene. Sul sito di Nature si legge:

“Ci sono molte testimonianze disponibili online di persone che ne elogiano l’uso, ma mancano prove scientifiche”.

Dopo l’oil pulling, per Gisele Bündchen è tempo di meditare.

Scrive ancora la modella sul suo libro: “Dopo aver fatto rientrare i cani, medito. Accendo una candela, mi metto nella posizione del loto e chiudo gli occhi”.

“Non importa davvero se incroci le gambe. Ciò che conta è stare seduti in alto con la colonna vertebrale dritta in modo che l’energia possa fluire”.

“Prima di avere figli, andavo in ritiri dove mi sedevo in silenzio per un fine settimana o più”.

“Ora, come ho detto, a causa della mia vita frenetica medito ogni mattina di solito solo per cinque minuti”.