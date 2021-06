Gisele Bündchen ha lasciato le passerelle nel 2015, ma da allora ha continuato a essere protagonista di numerose campagne pubblicitarie.

La top model più popolare degli ultimi dieci anni ha anche scritto un libro, “Lessons: My Path to a Meaningful Life“, in cui ha parlato a 360 gradi della sua vita.

L’ex indossatrice è stata una delle prime celebrities a parlare dei suoi problemi con ansia e attacchi di panico.

Problemi che ha sperimentato quando viveva a New York, dove era andata a vivere da sola per motivi di lavoro, allontanandosi precocemente dalla sua famiglia di origine brasiliana.

Gisele e la meditazione, la sua fonte di benessere.

C’è una pratica che ha aiutato Gisele Bündchen a superare le fasi più buie della sua vita, ovvero la meditazione, che pratica tutti i giorni.

Recentemente, l’ex indossatrice ha parlato di quanto sia benefica in tempi come quelli attuali.

“La meditazione mi ha aiutato a trovare forza ed equilibrio durante alcuni dei periodi più difficili della mia vita”, ha detto.

“Ne abbiamo passate tante nell’ultimo anno e volevo aiutare, quindi ho creato una nuova meditazione che è disponibile gratuitamente su @insighttimer chiamato “Bilanciare i tuoi centri energetici (chakra)”. Spero che vi piaccia!”.

Nel suo libro la modella ha spiegato di aver vissuto stati di stanchezza estrema, cattive abitudini, un sentimento di soffocamento che le hanno fatto sviluppare una fobia per gli aeroplani, i tunnel, le automobili e persino le agenzie di modelle.

Meditazione, quando è meglio praticarla.

Sta a te decidere quando meditare, non esistono momenti buoni o inadeguati. C’è chi medita al mattino, al risveglio, altri dopo la doccia o quando tornano dal lavoro.

Altri ancora, dopo pranzo, durante il pranzo, dopo cena, dopo un allenamento, al rientro a casa alla sera, mentre portano a spasso il cane, prima di dormire.

Scegli un momento in cui niente e nessuno può disturbarti, un momento in cui puoi startene tranquilla e senza essere troppo stanca, uno in cui hai bisogno di calma e chiarezza.