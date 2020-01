Gigi Hadid è una delle modelle più famose del pianeta. Insieme alla sorella Bella calca ogni stagione le passerelle delle più importanti maison al mondo. La top model non è mai stata troppo restia nel condividere con i fan i suoi segreti di bellezza. Gigi segue una dieta sana, che include anche due cibi economici e alla portata di tutti. Parliamo dell’humus e delle carote, come ha rivelato lei stessa alla rivista Self. Mentre sua sorella ama i frutti rossi, il burro di mandorle e il tè kombucha, l’ex fidanzata di Zayn Malik predilige l’ortaggio arancione e la salsa a base di ceci originaria del Medio Oriente.

Nelle scorse ore Gigi Hadid ha condiviso una storia via Instagram in cui ha parlato del suo rituale mattutino per stare in forma: lo yoga, una delle discipline più amate dalle celebrities. La modella lo pratica di solito alle 6.45 del mattino. “Quando viaggio per lavoro (e molto spesso a casa!), una rapida distensione di tutto il corpo mi aiuta molto prima dei lunghi voli e prima o dopo il lavoro. Mi aiuta a sentirmi equilibrata, leggera, energica e a calmare il dolore!”, spiega Gigi sulla sua routine antistress preferita: “L’attività che mi piace di più è fare 20 minuti di yoga”. L’istruttrice che raccomanda Hadid è Sarah Beth, che ha anche un suo canale su Youtube.

I benefici mentali e fisici dello yoga si legano al benessere del corpo e del viso, influendo in maniera positiva sullo stato di salute della pelle. Migliora la circolazione corporea e rallenta l’invecchiamento cellulare. Con lo yoga ogni muscolo è stimolato e riattivato. Più forza e resistenza, flessibilità ed elasticità: i primi risultati sono già visibili dopo poche settimane di pratica. Bisogna affidarsi a degli insegnanti con una grande esperienza, non improvvisati, che conoscano seriamente la disciplina e non la improvvisino quando si tratta di far praticare gli altri.