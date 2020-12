Drew Barrymore si è autoproclamata una “drogata di bellezza” per via della sua passione per il mondo beauty.

L’attrice americana è molto attiva sui social e improvvisandosi influencer adora testare e poi consigliare prodotti che ritiene validi.

Ultimamente sta usando le salviette detergenti per il viso giornaliere di Olay, in vendita su Amazon a 12,35 euro.

Barrymore ha condiviso per la prima volta il suo amore per questo prodotto ad agosto, notando che aveva già esaminato diverse scatole di salviettine monouso.

Le salviettine detergenti sono un prodotto cinque in uno, che offre tutta la potenza di uno struccante, uno scrub delicato, un tonico, una maschera e un detergente in un unico pacchetto rinfrescante.

Poiché Barrymore ha la pelle sensibile, utilizza i trattamenti viso giornalieri “clean sensitive” del marchio, che includono l’estratto di foglie di aloe idratante.

Altri prodotti amati da Drew Barrymore.

L’attrice è una fan dei prodotti low cost come Ultra Dolce Garnier all’Oliva Mitica, prezzo meno di 3 euro in base ai rivenditori.

“Mucca santa questo è il miglior shampoo, sono ossessionata”, ha sottotitolato mentre mostrava una foto di se stessa che tiene i prodotti in mano.

“Ho preso questo perché mia figlia si chiamano Olive. E si scopre che sono innamorata (…) beh, lo adoro troppo”. “È anche praticamente venduto ovunque, quindi è facile da trovare”.

Altri prodotti amati dalle celebrities.

Il segreto di bellezza di Jennifer Lopez per una pelle sempre abbronzata è la crema da 44, 45 euro Body Bling Bronzer firmata Scott Barnes.

Victoria Beckham e Julia Roberts adorano Weleda Skin Food, una delle creme più efficaci contro la pelle secca.

Sembra che la regina Elisabetta II mantenga la sua pelle idratata con la Eight Hour Cream, che farebbe miracoli contro la cute disidratata.

Kate Middleton e Meghan Markle condividono alcuni segreti di bellezza.

Uno di questi è Beuti Skincare Beauty Sleep Elixir, un olio per il viso naturale al 100%.