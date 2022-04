Cosa mangia Blake Lively per mantenersi in forma

Blake Lively seguiva una dieta molto ferrea durante le riprese di Gossip Girl, ma in generale nella vita le sue abitudini alimentari sono molto più tranquille. L’allenatore dell’attrice, Don Saladino, invita a consumare pasti ricchi di nutrienti: “Mangiare pasti organici ed equilibrati costituiti da proteine, verdure, frutta, amidi a combustione lenta come la patata dolce e assumere grassi sani come avocado, olio di cocco e burro nutrito con erba”, ha detto il personal trainer a Cosmopolitan. E Blake non deve rinunciare alle sue voglie perché il piano di Saladino lascia spazio anche ai giorni di pausa: “80 percento della settimana, devi essere molto brava, il 20 percento puoi fare errori e divertirti”, ha aggiunto.

All’inizio della giornata, per Blake Lively “la grande priorità è idratarsi, nutrire il suo cibo con nutrienti adeguati, che riequilibrino i suoi livelli di zucchero e quindi non privarsi di tutto ciò che ama”, ha detto Saladino a Cosmo. L’attrice opta per una combinazione di proteine, verdure e carboidrati. Per esempio uova cotte nell’olio di cocco, verdure fresche e avena senza glutine. Un po’ di frutta se ha ancora fame. Blake e il marito amano acquistarla fresche: “Lei e Ryan si divertono davvero a fare compere nei mercati degli agricoltori e prestano molta attenzione ai cibi che mettono nel loro corpo”, ha detto Saladino.

Nella sua intervista a Vogue 73 Questions, Blake ha condiviso il suo brunch preferito, ovvero le uova alla Benedict. Il suo pasto di mezzogiorno consiste in proteine, vegetali e carboidrati. Un pranzo tipico può essere pollo o pesce, insalata e una patata dolce. Quando si parla di che tipo di carboidrati mangia Blake, Saladino ha detto a E! Notizie: “Se hai qualcosa come la patata dolce o la frutta, che sono ricchi di micronutrienti e ricchi di fibre, questi sono gli alimenti che aiuteranno davvero ad alimentare i nostri corpi e sono alimenti potenti”.

Quando le è stato chiesto nella sua intervista a Vogue quale cibo possa essere in grado di mangiare senza stancarsi mai, Blake ha risposto: “pappardelle al tartufo”. Ma ha anche detto che il suo cibo preferito in generale è il formaggio fuso. Il dolce preferito della star è il soufflé al cioccolato, ma anche i biscotti: “l’unico motivo per cui sarei sveglia alle 4 di sabato sera è perché sto cucinando loro”, ha ironizzato.