Chi è Audrey Fleurot, l’attrice protagonista di «Morgane detective geniale»

Audrey Fleurot torna a vestire i panni dell’amata investigatrice Morgane Alvaro della serie tv “Morgane Detective geniale“, in onda da stasera 4 ottobre su Rai 1 in prima serata e in contemporanea su RaiPlay. Ma chi è questa attrice di talento che ha raggiunto i cuori del pubblico italiano? Scopriamo qualcosa in più su di lei.

Classe ’77, Audrey Fleurot è nata a Mantes-la-Jolie, in Francia. Ha studiato all’università Paris 1 Panthéon-Sorbonne e all’ENSATT di Lione. La sua carriera è iniziata con il teatro, passando poi per videoclip musicali, cortometraggi e arrivando infine sul piccolo e grande schermo (anche internazionale).

Il grande successo dell’attrice è arrivato nel 2011, quando ha recitato nel ruolo di Magalie nel film campione d’incassi (e di premi) “Quasi amici – Intouchables” diretto da Olivier Nakache e Éric Toledano.

Non solo: Audrey Fleurot ha lavorato anche come doppiatrice. Infatti, ha prestato la voce a Zhen Lei (Maggie Q) nella versione francese di «Mission: Impossible III» (2006), a Samantha (Scarlett Johansson) in «Lei» (2013) e a Bo Peep in «Toy Story 4» (2019).

Piccola curiosità: nel 2011, prima dell’uscita di “Quasi amici”, l’attrice ha recitato anche nel film “Midnight in Paris” di Woody Allen. Purtroppo, in quell’occasione il suo ruolo è stato tagliato in fase di montaggio

Audrey Fleurot, chi è il compagno Djibril Glissant

Il compagno di vita dell’attrice è il regista Djibril Glissant. I due si sono conosciuti nel 2014 durante una lezione di tango. Lo stesso anno, hanno fatto la loro prima apparizione sui media durante una partita di tennis al Roland Garros. Il 19 novembre 2015 Audrey Fleurot ha dato alla luce un bambino, Lou.

La genialità di Morgane

“Morgane è un’eroina imperfetta, con lei proponiamo un nuovo modello di femminilità”: così Audrey Fleurot ha parlato con l’ANSA del suo personaggio. “Raccontiamo una donna che, pur lontana dall’essere una moglie e madre perfetta, riesce a fare del bene e a rendere eccezionale il quotidiano. Noi donne spesso ci sentiamo in colpa: dobbiamo essere forti e anche sexy, educare bene i figli e tenere la casa pulita. C’è molta pressione su di noi. Per questo mi piace così tanto Morgane”.