Charlotte Casiraghi rilancia gli zatteroni sotto l’egida di Chanel. La monegasca, volto di punta della maison francese, è stata fotografata a Parigi in occasione dell’ultima settimana della moda. Per sviare l’attenzione sulla sua presunta terza dolce attesa, la figlia di Carolina ha scelto due dettagli di look che hanno destato la curiosità dei fashion addicted.

Primo dettaglio, gli zatteroni stile anni ’70. Delle platform altissime in vernice rossa. Le zeppe, che fanno parte della collezione pre-fall 2023 di Chanel, sono perfettamente abbinate al rossetto e allo smalto. Altro dettaglio la tote bag bicolore, con un’iconica scritta: “Toute personne qui tombe a des ailes” (tutti quelli che cadono hanno le ali). La frase dà il titolo alla raccolta di poesie della scrittrice austriaca Ingeborg Bachmann. Un riferimento forse alle avversità della vita e alla forza di rialzarsi sempre.

Charlotte Casiraghi parla della sua esperienza di mamma

Nel corso di un’intervista a Town & Country Charlotte Casiraghi ha rivelato degli aspetti poco conosciuti della sua vita. Dal rapporto con la madre ai suoi sentimenti nei confronti della maternità. La nipote di Grace Kelly ha un figlio di otto anni, Raphaël, nato dalla relazione con il comico Gad Elmaleh, e un figlio, Balthazar, di quattro anni, con il marito Dimitri Rassam.

Quando le è stato chiesto quali sono le maggiori sfide della maternità, ha ammesso che “ogni giorno ha momenti difficili e momenti fantastici. Ogni giorno ci sono momenti in cui ti preoccupi per i tuoi figli o in cui ti sfiniscono, e poi ci sono momenti in cui condividi così tanto con loro e non metti nemmeno in discussione il fatto che sono la cosa più importante della tua vita”.

“Il rapporto madre-figlia è molto complesso”, ha detto la monegasca, riflettendo sul suo rapporto con la madre, “non voglio necessariamente rivelare tutto quello che succede tra noi, ma è sempre ambivalente. Sento che anche quando hai i tuoi figli, fai ancora fatica ad avere i tuoi spazi”.