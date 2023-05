Charlotte Casiraghi, i prodotti di bellezza Chanel usati al Met Gala

Charlotte Casiraghi ha preso parte all’ultimo Met Gala, l’evento newyorchese dedicato quest’anno all’amico stilista Karl Lagerfeld, morto nel 2019, da sempre vicino alla monegasca e a sua madre Carolina. Quest’ultima e lo stilista si conobbero nel 1970, quando la principessa aveva appena sedici anni, in occasione di uno shooting fotografico per Vogue USA che si tenne nell’appartamento parigino del Kaiser, a Place Saint-Sulpice. Da anni testimonial della maison Chanel, di cui Karl è stato a lungo direttore creativo, Charlotte ha indossato al Met un abito nero del brand francese. Anche il make up era firmato Chanel, come svelato dalla sua truccatrice, Cyndle K, che ha reso noti via social i prodotti usati sulla nipote di Grace Kelly al Met.

A Karl, per ammissione della stessa Charlotte, lei deve molto, non solo in ambito fashion. L’amore per la filosofia e la letteratura, anche. Karl le regalava libri quando, da giovanissima, passava le vacanze estive a La Vigie, la villa neoclassica in Costa Azzurra dove nel 2019 ha avuto luogo il ricevimento di nozze del matrimonio con suo marito, Dimitri Rassam.

Tutti i prodotti usati da Charlotte Casiraghi al Met Gala

Per la cura della pelle: Le lift pro siero e Le lift pro crema volume, poi Hydra beauty per la cura delle labbra. Fondotinta N. 1 Chanel: tonalità B40, correttore Chanel n. 30, Les beige cipria sana e luminosa n. 40, Les beige sheer healthy glow, Baumé essenziale effetto sculpting. Come fard: Les beige fard n. 23, poi come base il 72 rose initial e Les Beiges Healthy Glow n. 392.

Per gli occhi: ombretto in crema Ombré premiere: 802 sottotono. Poi la palette di ombretti Les Beiges Healthy Glow in Intense, lo Stylo yeux impermeabile 88 noir, il mascara allure noir. Per le sopracciglia: Le gel source: 350 e le Stylo sourcils matita. Per le labbra: Chanel le crayon levres rosa naturale, il balsamo per labbra e guance n. 1 di Chanel. Infine, Rouge coco Baumé 912 dreamy white.