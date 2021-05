Charlotte Casiraghi era tra le celebrities presenti alla sfilata Chanel Cruise 2021-2022.

Per la nuova collezione la direttrice creativa della maison, Virginie Viard, si è ispirata a Jean Cocteau.

Lo show è stato allestito all’interno delle Carrières de Lumières, le cave bianche che sorgono a Les Baux-de-Provence in cui il poeta aveva ambientato uno dei suoi film più celebri, il Testamento di Orfeo.

La figlia di Carolina di Monaco, da anni Chanel addicted, si è anche prestata a una breve performance canora insieme al musicista electro-pop Sébastien Tellier.

Impeccabile il look di Charlotte, che ha optato per un oufit chic da rockera. Per l’esattezza dei jeans grigi con abbinata una giacca corta pailletata della collezione spring 2021.

Le scelte stilistiche della nipote di Grace Kelly sono sempre semplici ma allo stesso tempo audaci. Mai scontate, mai banali, minimal al punto giusto.

Così come Kate Middleton, Meghan Markle, Letizia Ortiz, la regina Rania, anche la sorella di Pierre e Andrea Casiraghi è diventata in questi ultimi anni un’icona fashion.

Charlotte Casiraghi testimonial di Chanel.

La monegasca è diventata la nuova brand ambassador della maison Chanel e il volto della campagna pubblicitaria per la collezione ready-to-wear della Primavera-Estate 2021.

“Sono praticamente nata in abiti Chanel”, ha spiegato la monegasca, che ha indossato anche per le sue nozze una creazione della maison francese.

Charlotte volto degli incontri filosofici di Rue Chambon.

Virginie Viard e Charlotte Casiraghi hanno avviato un progetto intitolato Les Rendez-vous littéraires rue Cambon.

Si tratta di appuntamenti letterari che per tutto il 2021 prevederanno incontri a tema, da trasmettere sul sito web e sui social network di Chanel.

Questi appuntamenti riuniranno scrittrici e attrici, in compagnia delle amiche della maison.

Si leggeranno, discuteranno e condivideranno diverse prospettive sul mondo del lavoro o si spazierà su altre figure letterarie storiche o contemporanee.