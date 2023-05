Charlotte Casiraghi e Beatrice Borromeo sul red carpet a Cannes, in occasione della 76ª edizione del Festival, che si svolge dal 16 al 27 maggio 2023 nella località francese. Le due monegasche hanno preso parte alla cerimonia di apertura e alla proiezione di “Jeanne du Barry“, il film di e con Maïwenn. La figlia della Principessa Carolina e sua cognata, l’aristocratica italiana sposata con il fratello minore Pierre Casiraghi, hanno posato per i fotografi, insieme al marito di Charlotte, il produttore cinematografico Dimitri Rassam.

Beatrice, essendo testimonial della maison Dior, ha sfoggiato un abito del marchio, mentre Charlotte ha puntato su Chanel, di cui è ambasciatrice. Due capi ben diversi tra loro e nel caso della nipote di Grace Kelly forse la scelta non è stata azzeccatissima. Il look non è stato fra i più riusciti tra quelli scelti da lei in questi ultimi anni.

Johnny Depp presenta ‘Jeanne du Barry’ al Festival di Cannes

Con la premiere di “Jeanne du Barry” di Maiwenn, in cui interpreta re Luigi XV, Johnny Depp è tornato alla ribalta comeattore. Un ritorno sul red carpet dopo l’assoluzione giudiziaria archiviata, seguita alla lotta in tribunale contro la ex moglie Amber Heard. “Ritorno, ritorno, sono cliché. Ma quale ritorno, non ero andato da nessuna parte. Anzi sono qui a Cannes”, ha detto l’attore.

Il film ha avuto 7 minuti di applausi e ovazioni in sala per lui, che ha però dato buca alla cena di gala di apertura all’hotel Carlton. C’erano invece Maiwenn, il resto del cast, oltre al delegato generale del festival Thierry Fremaux, alla presidente Iris Knobloch, alla Palma d’oro onoraria Michael Douglas con la moglie Catherine Zeta Jones, le giurie al completo. Alla conferenza stampa, la prima di cinema dopo mesi e mesi in cui si è parlato di Depp in termini di violenza domestica, diffamazione, ingiurie e simili, l’attesa era alle stelle e la fila fuori infinita.

Quando gli hanno chiesto cosa ne pensasse di tutto quello che è stato scritto su di lui, anche in questi giorni, Depp ha risposto: “cose positive e negative, c’è del fantastico e dell’orribile, ma Cannes è un circo mediatico e si sa”. Quanto a Jeanne du Barry, girato in un momento davvero complicato della sua vita, Johnny Depp ha espresso gratitudine più volte a Maiwenn, alla troupe e ai colleghi, “una specie di miracolo, tutto il resto non ha importanza”. (Fonte: Ansa).