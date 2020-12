Charlotte Casiraghi è la nuova testimonial Chanel, nonché protagonista della campagna primavera estate 2021.

Le foto, già disponibili on line, sono state realizzate nella sua Monaco da Inez van Lamsweerde e Vinoodh Matadin.

Una scelta oltremodo azzeccata, considerando che la monegasca è una delle donne più eleganti del pianeta.

Per chi non lo sapesse, anche la suocera di Charlotte, Carole Bouquet, è stata in passato volto della maison francese.

Basta dare un’occhiata in rete per scovare foto dell’attrice mentre stringe una bottiglietta di Chanel N. 5, il profumo più iconico del brand.

Charlotte e il suo rapporto con la maison Chanel.

Charlotte Casiraghi ha stretto inizialmente amicizia con Karl Lagerfeld, ex direttore creativo della maison, scomparso nel 2019.

Oggi il rapporto di reciproca stima prosegue con Virginie Viard, la nuova direttrice creativa Chanel, che già sta lasciando il segno con le sue collezioni.

Charlotte sarà inoltre protagonista insieme a Viard di un nuovo progetto della maison, Les Rendez-vous littéraires rue Cambon.

Una serie di incontri che avranno inizio dal 26 gennaio 2021 e che coinvolgeranno artisti e personalità vicine alla maison.

L’obiettivo è quello di analizzare l’amore di mademoiselle Coco per la lettura, dimostrando quanto la moda e la letteratura possano essere in sintonia tra loro.

“Sono nata con Chanel, penso alle foto di mia madre quando era incinta di me, bellissime foto di Karl Lagerfeld e vestita Chanel“, ha detto Charlotte Casiraghi.

“Più di recente, per il mio matrimonio, ho indossato uno degli ultimi vestiti di Karl Haute Couture”.

“Virginie ha fatto delle modifiche al fitting, che significa per me un passaggio del comando a lei”.

“Virginie è sempre venuta a vedere i miei fitting, puoi sentire che ama quel momento in cui una donna è padrona di un indumento”.