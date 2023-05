Carlo e Camilla, il “mind the gap” in metro con la voce dei reali. Il re e la regina hanno registrato un annuncio molto speciale per TfL e Network Rail, che invita i passeggeri a fare a quello spazio che divide la metro dalla banchina. “Mia moglie ed io auguriamo a voi e alle vostre famiglie un meraviglioso fine settimana dell’incoronazione”, inizia Carlo nel messaggio, che accoglierà i viaggiatori nelle stazioni di tutto il Regno Unito. Camilla, 75 anni, continua: “Ovunque tu stia viaggiando, ti auguriamo un viaggio sicuro e piacevole”. Carlo poi aggiunge: “E ricorda, per favore fai attenzione allo scalino”. Carlo è divenuto re sette mesi fa a 74 anni e sarà incoronato il prossimo 6 maggio 2023. I riti cerimoniali (il piano per l’incoronazione, nome in codice ‘Operation Golden Orb’, è in corso da anni) sono pronti e tutto il mondo attende incuriosito l’evento.

Il messaggio di Carlo e Camilla omaggio al trasporto ferroviario

Il messaggio di Carlo e Camilla è stato registrato a Highgrove all’inizio di quest’anno dal team audio di Transport for London”, si legge in un comunicato stampa del Rail Delivery Group. Verrà riprodotto dal 5 maggio all’8 maggio in tutte le 2.570 stazioni ferroviarie del Regno Unito e 270 stazioni della metropolitana di Londra.

Andy Lord, commissario TfL, ha dichiarato: “Manca meno di un giorno all’incoronazione, non vediamo l’ora di ospitare londinesi e visitatori da tutto il mondo. Siamo onorati di sostenere le celebrazioni con un annuncio speciale della stazione attraverso la nostra rete dal loro maestà Re Carlo III e Regina Camilla.”

Jacqueline Starr, amministratore delegato del Rail Delivery Group, ha aggiunto: “L’incoronazione è un evento raro ed emozionante e non vediamo l’ora di accogliere i passeggeri con questo messaggio speciale. È meraviglioso che le loro maestà includano i passeggeri ferroviari come parte di questo momento storico”.