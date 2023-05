La regina Camilla è ancora furiosa con Harry: parola di un royal expert. All’inizio di quest’anno il duca del Sussex ha pubblicato il suo libro di memorie “Spare”, in cui ha fatto alcuni commenti che hanno fatto alzare le sopracciglia sulla sua matrigna. L’esperto reale Nick Bullen ha affermato che Camilla è ancora “furiosa” per le dichiarazioni che Harry ha fatto nel suo libro. “So da varie persone che le sono vicine che era piuttosto furiosa per quello che si diceva su di lei”, ha detto di recente il co-fondatore di True Royalty a Fox News. “Ma non è una che telefona a Harry o a Meghan e urla loro contro al telefono”, ha continuato.

Per Harry, Carlo non avrebbe dovuto sposare Camilla

In “Spare”, Harry afferma che Camilla ha fatto trapelare alla stampa storie su di lui e sul resto della famiglia reale. Ha anche scritto di aver “implorato” Charles di non sposarla, poiché Harry credeva che si sarebbe trasformata nella sua “malvagia matrigna”. “Per il re e William, il Principe di Galles, i commenti che Harry ha fatto sulle loro mogli, su Camilla e Kate, penso siano stati i più dolorosi per la famiglia reale. Puoi litigare con tuo fratello, puoi litigare con tuo padre, ma dovresti davvero lanciare mattoni a tua cognata e alla tua matrigna? Penso che quelli siano stati quelli che hanno fatto più male”.

Cammilla pronta ad andare avanti, senza dimenticare

Bullen ha aggiunto che Camilla da parte sua “va avanti”, ma non necessariamente “perdonerà” Harry. “Non credo che dimenticherà necessariamente. Ma non è qualcosa su cui si sofferma, mi è stato detto”, ha spiegato. Camilla sta giocando un “gioco molto più lungo” ed è stata “infastidita da ciò che è stato detto, ma è andata avanti abbastanza rapidamente”. Fonte: New York Post.