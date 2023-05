Camilla, nell’abito della regina un omaggio ai suoi due cani. La reale, 75 anni, ha indossato un vestito firmato Bruce Oldfield per l’incoronazione del consorte Carlo, avvenuta lo scorso sabato nell’Abbazia di Westminster a Londra. Ai fashion addicted non sono sfuggiti i dettagli dell’abito della regina, sopra il quale erano ricamati non solo i nomi dei suoi figli e nipoti, ma anche le sagome dei suoi cani.

L’esperta reale Victoria Howard ha notato che il capo rivelava i nomi dei suoi due figli, Tom e Laura, insieme a quelli dei suoi nipoti, Gus, Freddy, Louis, Eliza e Lola. Ma c’erano anche due cuccioli di terrier d’oro, omaggio ai due animali, Beth e Bluebell. I reali hanno adottato i cagnolini dalla Battersea Dogs and Cats’ Home nel 2017, per essere trasferiti direttamente a Buckingham Palace, loro nuova casa.

L’abito color avorio di Camilla, disegnato dal couturier e amico intimo Oldfield, che ha anche lavorato a stretto contatto con Lady Diana durante il suo periodo royal, è stato realizzato con peau de soie, un tessuto di seta. Il capo era impreziosito da ricami d’argento tessuti nell’azienda Stephen Walters, che ha sede nel Suffolk. Con una tavolozza di colori avorio, argento e oro, maniche lunghe fino al braccialetto, una spalla forte e un ampio scollo a V, l’abito era fedele allo stile di Camilla. La moglie di Carlo ha poi optato per delle scarpe realizzate dal designer britannico Elliot Zed, mentre al collo aveva una collana che la defunta regina Elisabetta mise per la propria incoronazione nel 1953.

Camilla e Carlo commossi

E’ un grazie commosso il messaggio che re Carlo III e la regina Camilla hanno affidato a un portavoce di Buckingham Palace all’indomani della risposta popolare all’incoronazione solenne nell’abbazia di Westminster, a Londra. I sovrani si sono detti “profondamente toccati” per l’accoglienza ricevuta e “profondamente grati” verso tutti coloro che hanno aiutato a organizzare l’evento nell’ambito di “un’occasione così gloriosa”, ha detto il portavoce. Non senza sottolineare “il numero” di coloro che hanno mostrato “sostegno alle loro maestà”, e continueranno a farlo negli eventi celebrativi previsti a Londra e nel Regno oggi e domani. FOTO ANSA.