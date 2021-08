Lo scorso luglio Camila Cabello ha pubblicato un video diventato virale, dopo che i paparazzi l’hanno fotografata mentre si allenava con un crop top. “Essere in guerra con il tuo corpo sa di stagione vecchia”, ha detto Cabello in un video TikTok intitolato, “amo il mio corpo”. “Sono grata per questo corpo che mi permette di fare ciò che devo fare. Siamo donne vere con curve, cellulite, smagliature e grasso, e dobbiamo possederlo, baby”.

Cabello è stata intervistata da Lorraine Kelly e le è stato chiesto un commento sulla reazione che ha ricevuto in seguito al video di TikTok. La sua risposta è stata altrettanto potente quanto la clip stessa. “Penso che i social media possano essere una buona cosa”, ha detto Cabello. “Per me, pubblicare quel video che ho postato sul mio corpo e sentirmi tipo, ‘Ho la cellulite e le smagliature e a volte ingrasso ed è normale’, ricevere messaggi del genere è davvero liberatorio”.

“Ieri ho avuto un giorno libero ed ero tipo, ‘Non posso essere sui social media oggi.’ Noto solo che mi fa andare così veloce il cervello e a volte hai solo bisogno di fare una pausa”, ha spiegato Cabello su Lorraine. “Molte volte mi sento e sono sicura che molte persone sentono, specialmente come le pop star o le cantanti pop, che la narrazione può essere scritta per te”.

“La cosa di cui sono grata per i social media è che mi permettono di prendere il controllo della mia narrativa e condividere effettivamente chi sono, al contrario delle persone che dicono ad altre persone chi pensano che io sia”, ha continuato. “Questo sicuramente mi fa sentire meglio perché l’altra cosa è davvero frustrante”. Due anni fa Cabello ha parlato degli attuali standard corporei irrealistici per le donne.

“Sto scrivendo questo per ragazze come la mia sorellina che stanno crescendo sui social media”. “Vedono costantemente foto ritoccate e modificate e pensano che sia la realtà, e gli occhi di tutti si abituano a vedere corpi e pelle aerografati e improvvisamente pensano QUESTA è la norma”, aveva scritto.

“Non lo è. È falso. Il falso sta diventando il nuovo reale”. Ha aggiunto “Abbiamo una visione completamente irrealistica del corpo di una donna. Ragazze, la cellulite è normale. Il grasso è normale”.

Camila Cabello, nuova Cenerentola per Amazon Prime

La cantante è la nuova protagonista del musical di Amazon Prime “Cenerentola, al cui fianco recitano attori come Idina Menzel, Minnie Driver, Nicholas Galitzine, Billy Porter e l’ex 007 Pierce Brosnan. Il film sarà disponibile in streaming su Amazon Prime Video il prossimo 3 settembre.

Leggi anche: Elizabeth Olsen, l’anti-diva: “Evito Social e mondanità”.