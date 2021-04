Rania di Giordania saluta la primavera con un look che è un inno alla stagione corrente.

La regina, 50 anni, ha indossato un tailleur rosa con bottoni neri, abbinato a tacchi bianchi, non senza la mascherina anti contagio, entrata prepotentemente negli outfit di tutti sin dall’inizio della pandemia da Covid-19.

Il re e la regina hanno preso parte all’Iniziativa Gioventù Produttiva. Un evento durante il quale sono stati venduti prodotti artigianali come bastoni da passeggio in legno intagliato, ceramiche colorate e intricate luci bianche.

Il messaggio di Rania via social.

Rania ha poi condiviso una foto della coppia reale mentre ammirava gli oggetti durante la loro visita.

Nella didascalia, scritta sia in inglese che in arabo, si legge: “Con Sua Maestà oggi per dare uno sguardo all’artigianato realizzato dal Programma Gioventù Produttiva”.

“È sempre stimolante vedere i giovani trasformare i loro talenti in progetti promettenti #Jordan #LoveJO”.

Il rosa e le sue varianti sembrano essere uno dei colori prediletti di Rania, che aveva già sfoggiato una camicetta fucsia per un’uscita con sua figlia, la principessa Iman.

Nel luglio 2020, i reali hanno visitato Umm Qais e Rania è apparsa elegante in un’audace camicetta di raso rosa di Off-White, abbinata a culotte bianche e scarpe da ginnastica Adidas.

Rania e il re Abdullah II si sono sposati il 10 giugno 1993. La coppia ha quattro figli, il principe ereditario Hussein, 26 anni, la principessa Iman, 24 anni, la principessa Salma, 20 anni e il principe Hashem, 16 anni.

Le parole di Rania di Giordania sulla pandemia.

“Durante questa crisi globale, ci sono stati giorni che sembravano durare una vita, seguiti da mesi che sono volati via in una foschia”, ha detto la regina al sito Hello!.

“È stata una tale benedizione avere tutti i miei figli intorno, in particolare durante i mesi in cui la Giordania era sotto stretta sorveglianza”, ha specificato.