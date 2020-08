Meghan Markle ha iniziato la sua nuova vita di coppia al fianco del marito Harry a Los Angeles dopo l’addio alla famiglia reale britannica.

In questi ultimi ultimi anni la duchessa del Sussex è stata a tutti gli effetti un modello di riferimento per milioni di donne dal punto di vista fashion e i suoi outfit continuano ancora ad essere copiati.

Uno dei capi più amati da Meghan è la tuta intera nera, indossata in occasione della sua direzione di British Vogue nel settembre 2019 e di nuovo durante la sua visita reale in Sud Africa alla fine del mese.

La tuta intera M&S per copiare il look di Meghan Markle.

L’ex attrice americana è una grande fan del brand M&S e lo scorso anno ha anche collaborato con il marchio per la sua collezione “Smartworks”.

E proprio M&S propone una tuta che ricorda quella indossata dalla duchessa. Un modello da 70 euro disponibile in bianco e nero.

Il vestito è senza maniche con cinta in vita regolabile, parzialmente foderata ma ciò che più conta…Molto comoda, come assicura la descrizione sul sito del brand.

Questo capo è perfetto per l’estate e potete indossarlo sia per andare al lavoro che per una serata con le amiche.

Potete abbinarla a dei sandali con tacco nelle occasioni più formali, oppure a delle espadrillas per un outfit più confortevole.

La variante più chiara è perfetta per esaltare l’abbronzatura, se siete di ritorno da una giornata al mare, mentre quella nera è adatta a tutte le occasioni.

In arrivo la biografia su Harry e Meghan.

Il prossimo 11 agosto esce la biografia reale che parla della vita di Harry e Meghan e del loro rapporto burrascoso con la famiglia reale.

Il libro, ‘Finding Freedom’ (‘Alla ricerca della libertà’), è stato scritto dai giornalisti Omid Scobie e Carolyn Durand.

I Sussexes hanno preso le distanze dalla biografia affermando in un comunicato che non sono stati intervistati, né hanno contributo in alcun modo alla stesura del volume.