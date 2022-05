Blake Lively ha usato questo fondotinta all’ultimo Met Gala

Blake Lively è stata senza dubbio una delle protagoniste indiscusse dell’ultimo Met Gala. L’attrice americana ha indossato un abito firmato Versace. Un vestito color rame, con corsetto e lungo strascico che formava un ampio drappeggio sulla parte posteriore. Ma a colpire le beauty addict è stato anche il suo make up, curato niente meno che da Charlotte Tilbury, una delle truccatrici più famose del pianeta, che ha anche lanciato una sua linea di cosmetici. Per il gala, Blake si è affidata al brand. Il mua che ha realizzato il suo trucco ha usato su di lei l’Airbrush Flawless Foundation di Charlotte, prodotto a copertura totale con un naturale effetto opaco. Per truccare gli occhi, la Palette in Pillow Talk, disponibile in diverse tonalità, abbinata al mascara Pillow Talk Push Up Lashes, uno dei mascara più famosi del brand.

Charlotte ha detto del look dell’attrice: “Il look di Blake è stato ispirato da metalli e rame dai toni caldi che iniziano con un contorno bronzato sulla pelle”. “I suoi occhi sono stati truccati con una combinazione di marroni opachi per la base e oro rosa metallizzato e rame per giocare con il suo abito Versace. Ho dato alle sue labbra un delicato tono terracotta per dare un po’ di luminosità alla tavolozza del trucco”.

Altri prodotti di bellezza amati da Blake Lively.

Tra i prodotti di riferimento di Blake ce ne sono alcuni low cost. Parliamo dell’acqua di bellezza Caudalie. Questo prodotto distende i tratti, restringe i pori, fissa il trucco e garantisce una luminosità immediata. Composta al 100% da ingredienti di origine naturale, ricca di estratti di piante preziose, rivela la luminosità dell’incarnato, distende i tratti e restringe i pori. Come base per il trucco ne prolunga la tenuta ed è utilizzata nei backstage delle sfilate per fissare il make-up prima dell’ingresso delle modelle in passerella.