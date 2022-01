Blake Lively usa questo balsamo labbra che costa meno di 5 euro

Blake Lively è lontana dal red carpet ormai da qualche anno, ma questo non esclude che la sua presenza si senta anche a distanza. Si continua a parlare della sua beauty routine e noi nel corso degli anni vi abbiamo segnalato molti suoi segreti di bellezza. Uno di questi è il balsamo labbra Tube Honey Burt’s Bees, che costa meno di 5 euro.

La formula dello stick nutre e idrata le labbra secche e screpolate, donando morbidezza ed elasticità. Arricchito con miele dorato e vitamina E, il balsamo si scioglie sulle labbra offrendo un sollievo immediato, mentre impartisce un dolce sapore di miele.

Un’acquirente che l’ha provato scrive: “Davvero da mangiare! Ha un sapore buonissimo, oltre questo lascia le labbra morbide per abbastanza tempo. L’ho acquistato in un periodo di particolare secchezza quindi lo consiglio!”. Un’altra: “Adoro! Il profumo è un po’ forte ai primi utilizzi, ma dopo qualche giorno non ci si fa più caso, non unge, idrata ed ha un sapore dolcissimo! Dura tantissimo e ne uso un sacco al giorno, lo metto e lo rimetto in continuazione”. Un’altra ancora: “Buon prodotto, fa il suo dovere, inoltre ha un buon profumo e un sapore accettabile, non chimico”.

Altri prodotti di bellezza amati da Blake Lively.

L’attrice americana è una fan di lunga data del mascara L’Oréal Voluminous Lash Paradise, in vendita on line a poco più di dieci euro. Anche Beyoncé lo usa. Tra i prodotti mostrati in passato dalla star americana via social c’è anche l’acqua di bellezza Caudalie. Prezzo: 12,30 euro per 30 ml. Questo prodotto distende i tratti, restringe i pori, fissa il trucco e garantisce una luminosità immediata. Composta al 100% da ingredienti di origine naturale, ricca di estratti di piante preziose, rivela la luminosità dell’incarnato, distende i tratti e restringe i pori.