Il corpo e il look di Billie Eilish continuano ad essere oggetto di controversia. Dopo essersi mostrata in modo decisamente più femminile e in netto contrasto con lo stile del passato, ossia con abiti larghi che davano l’idea del ‘maschiaccio’, la popstar, 21 anni, è stata accusata di essersi ‘svenduta’, di non essere più la stessa.

Negli ultimi anni, Billie Eilish ha guadagnato una popolarità straordinaria grazie alla sua musica unica e al suo stile personale. Tuttavia, la giovane artista ha recentemente affrontato accuse di essersi “svenduta” a causa dei suoi look più femminili. Billie Eilish ha voluto rispondere su Instagram a queste critiche, dimostrando che la sua autenticità va ben oltre le apparenze.

Billie Eilish e il suo stile lontano dagli stereotipi

Da quando è emersa sulla scena musicale, Billie Eilish ha sfidato gli stereotipi di genere e si è presentata al pubblico con un’estetica distintiva, caratterizzata da abiti larghi e colori scuri. Questo stile unico ha attirato l’attenzione di milioni di fan in tutto il mondo, che hanno apprezzato la sua sincerità e l’indipendenza che trasmetteva attraverso la sua musica e la sua immagine.

Tuttavia, recentemente Billie Eilish ha mostrato una maggiore esplorazione della sua femminilità, indossando abiti più aderenti e colori più vivaci. Questo cambiamento è stato accolto con entusiasmo da alcuni, ma ha anche suscitato critiche da parte di coloro che sostengono che si sia “svenduta” per conformarsi agli standard di bellezza tradizionali.

La reazione della cantante alle critiche

La sua reazione non si è fatta attendere e in modo perentorio ha definito “deficienti e idioti” i suoi denigratori.

“Ho passato cinque anni della mia carriera ad essere offesa da voi folli perché sembravo ‘maschio’ e per il modo in cui vestivo – ha scritto su Instagram – e costantemente mi veniva detto che sarei stata più attraente se mi fossi comportata da donna. Ora che mi sento sufficientemente a mio agio nell’indossare qualsiasi cosa di minimamente femminile, sono cambiata e mi sono svenduta”.

L’artista ha aggiunto che le donne devono essere in grado di esistere, che possono essere poliedriche e che la femminilità non equivale a debolezza.

In un’intervista di alcuni anni fa a Vanity Fair, Eilish aveva spiegato il motivo per cui vestiva ‘oversize’. “Non mi sono mai sentita desiderata – aveva detto -, non ho mai avvertito attrazione fisica nei miei confronti, neppure da parte dei miei ex fidanzati”.