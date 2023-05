Beatrice Borromeo al Gran Premio di Monaco con le friulane

Beatrice Borromeo ha preso parte come spettatrice al Gran Premio di Monaco insieme al marito Pierre Casiraghi. Presenti all’evento anche gli altri membri della famiglia reale monegasca, da Charlotte Casiraghi a Tatiana Santo Domingo. Per l’occasione la giornalista italiana, considerata una delle nobili più eleganti del pianeta, ha sfoggiato un mini dress Dior, brand di cui è ambasciatrice. Ma a colpire sono state anche le sue scarpe, delle friulane rosse (guarda la foto su Instagram in fondo alla pagina).

Beatrice Borromeo ex modella, ex giornalista, nipote di Marta Marzotto è la quinta e ultima figlia di Carlo Borromeo, ultimo patriarca di una delle famiglie più storiche e importanti del nord: tre sorelle femmine, Lavinia, Isabella e Matilde e un maschio, Carlo. Pierre e Beatrice si sono conosciuti all’Università Bocconi di Milano e dopo sette anni d’amore sono convolati a nozze, nel 2015, con doppia cerimonia: prima quella civile il 25 luglio 2015 nei giardini di Palazzo Grimaldi, poi quella religiosa, una settimana dopo, sul Lago Maggiore.

Il Gran premio di Montecarlo

E’ stata la Red Bull di Max Verstappen a vincere il Gran Premio di Monaco. Il campione del mondo ha preceduto la Aston Martin di Fernando Alonso e la Alpine-Renault di Esteban Ocon. Sesta la prima delle due Ferrari, quella di Charles Leclerc. Ottava l’altra Rossa di Carlos Sainz

“Vincere come abbiamo fatto oggi a Monaco – ha ammesso il campione del mondo della Red Bull – è bellissimo, soprattutto con questa situazione meteo, mantenendo la calma e portando a casa il risultato. Allungo ancora in campionato? Sì, esattamente…”. Poi il racconto della sfida con Alonso, l’unico in grado di impensierirlo. “E’ stata una gara abbastanza difficile – conclude Verstappen – Fernando aveva le dure, noi le medie. Non volevamo andare così lunghi, ma è stato necessario per coprire Alonso, perché temevamo l’arrivo della pioggia e non sapevamo bene cosa sarebbe accaduto”.