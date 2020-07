Ashley Graham è una delle modelle più popolari del momento.

Oltre alle passerelle l’indossatrice è anche molto attiva sui social dove condivide molti consigli di bellezza.

Uno dei prodotti che Ashley usa e ritiene molto valido è Kérastase Initialiste Advanced Scalp and Hair Concentate.

Come agisce il prodotto.

Il trattamento leave-in rafforza e ispessisce le fibre dei capelli rendendole più resistenti alla rottura.

La formula è progettata per contrastare il diradamento e la rottura della chioma, sostenendo una crescita sana.

Contiene ceramidi e peptidi per rinforzare e prevenire rotture.

La formulazione è arricchita con cellule vegetali di malus domestica che offrono ai capelli lucentezza.

Il prodotto va applicato direttamente sul cuoio capelluto massaggiando la cute.

L’indossatrice ha partorito a gennaio e dopo il parto potrebbe aver avuto problemi di caduta dei capelli, così come molte altre neo mamme.

La buona notizia è che la perdita dei capelli dura di solito circa tre mesi e la crescita dei capelli ritorna da sola.

Molto probabilmente la top model ha cercato degli alleati di bellezza validi per risolvere il problema.

“Nessuno mi sta dando soldi per questo”, ha specificato, lasciando intendere che la sua recensione è “genuina”.

Altri prodotti amati da Ashley Graham.

La modella usa il mascara della Revlon So Fierce.

“Mi piace indossare una tonnellata di mascara”, ha detto Graham a proposito della sua beauty routine.

“Ci sono giorni in cui non indosso il mascara e penso di avere un bell’aspetto e poi i giorni in cui indosso il mascara e mi sento come una regina”, ha specificato.

Per avere delle sopracciglia sempre pettinate la modella usa uno specifico prodotto: Got2b Ultra Glued Invincible Styling Hair Gel.

“Mantiene le sopracciglia in alto e sollevate”, ha detto Ashley Graham.

Per le labbra utilizza invece Revlon ColorStay Brow Creator, colore Soft Brown. Prezzo: 12,32 euro su Amazon.

Ogni prodotto che proponiamo è stato selezionato e recensito in modo indipendente dal nostro team editoriale. Se effettui un acquisto utilizzando i link inclusi, potremmo guadagnare delle commissioni.