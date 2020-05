Anna Wintour è la titanica direttrice di Vogue America.

La giornalista di origine britannica, naturalizzata americana, ricopre questo ruolo dal 1988.

Anna Wintour si è sposata nel 1984 con David Shaffer, uno psichiatra infantile, da cui ha avuto i suoi due figli, Charles e Bee (sposata quest’ultima con Francesco Carrozzini, figlio di Franca Sozzani).

Wintour e Shaffer hanno divorziato nel 1999 e dal 2004 lei è fidanzata con Shelby Bryan, un imprenditore texano.

Il prossimo 3 novembre la giornalista spegnerà 71 candeline e sono in molti a chiedersi quale siano i suoi segreti di bellezza per apparire sempre così impeccabile.

Proviamo a dare una risposta a questo interrogativo.

Un giorno tipo alla Anna Wintour.

La giornata della giornalista inizia molto presto, tra le 4 e le 5:30 nei giorni feriali.

La prima cosa che fa quando si sveglia è leggere online sia i giornali britannici (è originaria di Londra) sia quelli americani per assicurarsi di sapere esattamente cosa sta succedendo nel mondo.

Successivamente si allena per almeno un’ora praticando tennis.

E’ questo lo sport che le consente di avere una invidiabile forma fisica a 70 anni.

Per quel che riguarda la colazione, Wintour mangia uova strapazzate e salmone affumicato su un bagel.

Ma ciò che non può mancare nella sua mattinata è anche il caffè da asporto da Starbucks.

Verso le 9:30 del mattino, inizia i suoi incontri con Vogue fashion o con i redattori o il team digitale Conde Nast.

Pranzo alla Wintour: bistecca e insalata verde, senza condimento.

Di solito verso le 14:30 la direttrice pianifica incontri con i designer.

O vanno a pranzo o al Metropolitan Museum (dove organizza il Met Gala ogni anno a maggio) per pianificare eventi.

Dopo che le riunioni sono finite, torna in ufficio.

Alle 17:00 lascia l’ufficio per tornare a casa con quella che chiama “scatola magica dei trucchi”.

La borsa è piena dei compiti per la notte, che può includere curriculum, idee, copie e altre pubblicazioni da valutare.

“È estremamente importante per me svolgere tutto di notte in modo da poter continuare a lavorare e nessuno sta aspettando il mio feedback”, ha affermato Wintour.

Purtroppo in rete non sono disponibili informazioni utili circa la sua cena tipo.

Tuttavia, ipotizziamo che possa essere sempre a maggioranza proteica come il pranzo.

Costante che condivide anche con la stilista Vera Wang, anche lei una splendida 70enne.